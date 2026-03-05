Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc iPhone mới vừa bị khai tử tại Việt Nam

05-03-2026 - 15:09 PM | Thị trường

Ngay sau sự kiện ra mắt chớp nhoáng dòng iPhone 17e vào tối 2/3, Apple đã âm thầm gạch tên chiếc iPhone 16e khỏi cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam.

Mới đây, Apple đã âm thầm gạch tên chiếc iPhone 16e khỏi cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam. Dù đã chính thức bốc hơi khỏi trang chủ Apple, chiếc iPhone 16e hiện vẫn đang vật lộn tìm khách tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền. Mức giá xả kho đang rơi vào khoảng 16 triệu đồng cho bản 128GB tiêu chuẩn và chạm ngưỡng 23 triệu đồng nếu bạn muốn ôm bản dung lượng 512GB.

Sự thật phũ phàng là dân công nghệ Việt Nam chưa bao giờ mặn mà với thiết bị này. Tâm lý chuộng màn hình to và hệ thống camera xịn xò khiến một thiết kế lỡ cỡ như 16e nhanh chóng chìm nghỉm giữa một rừng lựa chọn cao cấp hơn.

Trái ngược với cảnh ế ẩm tại sân nhà Việt Nam, phiên bản này lại sống khỏe và gánh doanh số cực gắt ở thị trường quốc tế. Báo cáo từ Counterpoint Research chỉ rõ iPhone 16e chễm chệ ở vị trí thứ 10 trong top những smartphone bán chạy nhất toàn cầu năm 2025. Rõ ràng, với nhóm khách hàng thực dụng tại Mỹ hay Nhật Bản, một cỗ máy giá mềm có hiệu năng ổn định giúp họ bước một chân vào hệ sinh thái Táo khuyết là quá đủ để xuống tiền.

Kẻ thay thế mang tên iPhone 17e sẽ chính thức đổ bộ thị trường Việt Nam vào ngày 11/3 tới đây. Giữ nguyên triết lý bình cũ rượu mới, máy vẫn xài lại thiết kế màn hình tai thỏ 6,1 inch quen thuộc thay vì đục lỗ Dynamic Island như các dòng Pro. Bù lại, tấm nền OLED Super Retina XDR nay được bọc thêm lớp giáp Ceramic Shield thế hệ 2, hứa hẹn khả năng chống xước gấp 3 lần và giảm độ chói đáng kể khi dùng ngoài trời.

Sức mạnh thực sự của bản nâng cấp nằm ở con chip A19 dùng chung mâm với bản iPhone 17 tiêu chuẩn, kết hợp cùng modem C1X cây nhà lá vườn do chính Apple đúc kết. Con chip mạng mới này cho tốc độ tải vọt lên gấp đôi so với đời cũ, đồng thời ép mức tiêu thụ điện năng giảm thêm 30% nếu đặt lên bàn cân với cả chiếc iPhone 16 Pro. Đây là một nâng cấp chí mạng giúp thiết bị mới tối ưu hóa thời lượng pin vốn luôn là vấn đề nhức nhối trên các dòng máy nhỏ.

Về độ đa dạng, lô hàng sắp cập bến sẽ trình làng 3 tông màu cơ bản gồm đen, trắng và hồng phai. Để sở hữu, bạn sẽ phải móc hầu bao 18 triệu đồng cho mức dung lượng khởi điểm 256GB, hoặc bạo chi 24,5 triệu đồng để rước bản 512GB về tay. Với mức giá định vị ở phân khúc cận cao cấp, thiết bị mới chắc chắn sẽ làm khó những ai đang phân vân giữa việc ôm hàng tồn giá rẻ hay đu đỉnh công nghệ đời mới nhất.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đắt hơn cả sầu riêng, thanh long, một loại nông sản của Việt Nam đón tin vui xuất khẩu chưa từng có

Đắt hơn cả sầu riêng, thanh long, một loại nông sản của Việt Nam đón tin vui xuất khẩu chưa từng có Nổi bật

Vì sao 'Xôi Lạc TV' tung hoành 10 năm mới bị triệt phá?

Vì sao 'Xôi Lạc TV' tung hoành 10 năm mới bị triệt phá? Nổi bật

Mỹ tìm thấy "báu vật năng lượng" khổng lồ trong 500.000 mỏ than "đã chết"

Mỹ tìm thấy "báu vật năng lượng" khổng lồ trong 500.000 mỏ than "đã chết"

14:16 , 05/03/2026
Xuất khẩu 46 tỷ USD nhưng 'nút thắt' nhuộm gia công vẫn kìm chân dệt may Việt Nam

Xuất khẩu 46 tỷ USD nhưng 'nút thắt' nhuộm gia công vẫn kìm chân dệt may Việt Nam

13:58 , 05/03/2026
Đột kích một nhà kho, phát hiện hơn 223.000 chai dầu gội đầu, kem đánh răng giả trị giá 52 tỷ đồng

Đột kích một nhà kho, phát hiện hơn 223.000 chai dầu gội đầu, kem đánh răng giả trị giá 52 tỷ đồng

13:58 , 05/03/2026
Kịch tính như phim hình sự: Video trực tiếp A50 đột kích "đại bản doanh" Xôi Lạc TV, bắt hơn 30 đối tượng, thu 300 tỷ đồng

Kịch tính như phim hình sự: Video trực tiếp A50 đột kích "đại bản doanh" Xôi Lạc TV, bắt hơn 30 đối tượng, thu 300 tỷ đồng

13:57 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên