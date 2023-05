Chiếc Toyota ngang cỡ Wigo siêu hiếm này xuất hiện trở lại Việt Nam: Từng có giá gần 800 triệu nhưng nội thất đơn sơ hơn Morning, i10

Một chiếc Toyota Aygo thế hệ thứ hai đã được bắt gặp tại xưởng dịch vụ ở Việt Nam. Thiết kế đèn hậu cho biết xe thuộc phiên bản pre-facelift (trước khi nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2018). Thế hệ này được sản xuất từ năm 2014 - 2022 và nay bị thay thế bởi Toyota Aygo X (phiên bản gầm cao của Aygo).

Chiếc Toyota Aygo tại một xưởng dịch vụ ở Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Ngọc Nhã Linh

Chỉ có khoảng 2 chiếc Toyota Aygo thế hệ thứ hai được nhập khẩu về nước khoảng năm 2016, thông qua doanh nghiệp tư nhân với mức giá dao động 760 - 800 triệu đồng. Chiếc xe màu đỏ dường như là một trong số đó với đặc điểm nhận diện là màu sơn và bộ mâm. Chiếc còn lại màu trắng và sử dụng bộ mâm khác.

Chiếc Toyota Aygo về Việt Nam vào năm 2016

Toyota Aygo là cái tên còn xa lạ với nhiều người Việt vì số lượng xe được đưa về khá ít. Mẫu xe này thuộc dòng xe cỡ nhỏ tương đương Wigo nhưng giá khá cao nên kén khách.

Kích thước của Toyota Aygo thậm chí còn nhỏ hơn cả Wigo, với các chiều dài x rộng lần lượt là 3.455 x 1.616 mm. Trục cơ sở 2.340 mm.

Aygo nhỏ hơn cả Wigo - Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, so với Wigo thì Aygo có thiết kế cá tính và hiện đại hơn. Phần đầu xe được tạo hình thành 3 khối tam giác bao gồm cụm đèn chiếu sáng 2 bên và lưới tản nhiệt lớn chính giữa. Đèn hậu bố trí dạng dọc ốp vào 2 bên cửa cốp. Mâm xe là loại 15 inch.

Bên trong nội thất, chiếc Toyota Aygo màu đỏ về nước năm 2016 có vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng dạng LCD, cần số bọc da, ghế bọc nỉ hai tông màu, lẫy chuyển số,... So với Wigo bây giờ thì Aygo thời đó có nội thất khá đơn giản.

Khoang nội thất của Toyota Aygo 2016 - Ảnh minh họa

Đặc biệt, Toyota Aygo từ thế hệ đầu vào năm 2005 tới 2022 vẫn không có cửa sổ hàng sau chỉnh điện, người dùng chỉ có thể đóng/mở bằng tay khá thô sơ. Thậm chí Aygo X 2023 vẫn giữ nguyên chi tiết đó dù là xe đời mới có các công nghệ an toàn chủ động, đủ cảm biến hay đèn pha LED.

Cửa sổ hàng sau chỉ có thể đóng/mở "hé" bằng tay trên Toyota Aygo - Ảnh minh họa.

Về động cơ, Toyota Aygo 2016 sử dụng máy xăng 1.0L hút khí tự nhiên, 3 xy-lanh do Daihatsu thiết kế, công suất cực đại đạt 66 mã lực và 91 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với hộp số bán tự động MMT. Trang bị an toàn theo xe gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EDB, dây đai an toàn 3 điểm với thiết bị giới hạn xiết lực.