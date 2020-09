Chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng qua thanh toán thẻ POS

Ngoài việc sử dụng chứng minh nhân dân của người khác, các đối tượng còn có nhiều phương thức, thủ đoạn để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã làm rõ vụ án; thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 16/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án bắt nguồn từ việc cơ quan Công an nhận được thông tin của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Nội dung công văn cung cấp các thông tin liên quan đến việc đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) Hộ kinh doanh Xuân Vũ ( HKD Nguyễn Ngọc Xuân), có địa chỉ tại Kim Mã Thượng, Hà Nội.

Theo đó, ngày 7/1/2019, Nguyễn Ngọc Xuân liên hệ, đề nghị ngân hàng để HKD Nguyễn Ngọc Xuân được tham gia vào mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ của ngân hàng. Sau khi tiếp nhận đề nghị, ngân hàng đã thực hiện các thủ tục để mở mới và thiết lập thông số cho ĐVCNT.

Ngày 23/1/2019, đối tượng Xuân đã ký hợp đồng để triển khai dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ trên với ngân hàng, với tư cách là đại diện ĐVCNT HKD Nguyễn Ngọc Xuân. Ngày 31/10/2019, ĐVCNT phát sinh các giao dịch trên thiết bị thanh toán thẻ (POS).

Ảnh minh họa Máy POS dùng để thanh toán thẻ.



Ngày 11/2/2019, ngay sau khi phát hiện sự việc, ngân hàng đã làm việc với đối tượng Nguyễn Ngọc Xuân - chủ DVCNT yêu cầu hoàn trả tổng số tiền giao dịch hủy nêu trên. Ngày 12/2/2019, ngân hàng đã thu hồi được số tiền 953 triệu đồng. Sau đó, đối tượng Xuân không hợp tác tiếp với ngân hàng để hoàn trả đầy đủ số tiền giao dịch hủy và bỏ trốn khỏi cơ sở kinh doanh nên ngân hàng không thể thu hồi được số tiền còn thiếu từ ĐVCNT.Từ ngày 1/2/2019 - 9/2/2019 (thời gian nghỉ Tết Nguyên đán), ĐVCN liên tiếp thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ với tổng doanh số thanh toán khoảng 3,3 tỷ đồng và hủy các giao dịch với số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng- số tiền hủy các dịch này bị ghi nợ vào tài khoản của ngân hàng.

Khi tìm hiểu vụ việc, ngân hàng nhận thấy từ ngày 1/2/2019 - 9/2/2019, ĐVCNT liên tiếp thực hiện các giao dịch thanh toán bằng thẻ của đối tượng Nguyễn Ngọc Xuân mở tại các Ngân hàng khác trên POS nêu trên. Sau khi nhận được số tiền giao dịch được ngân hàng này báo có vào tài khoản của ĐVCNT, đối tượng thực rút tiền ra khỏi tài khoản; đồng thời thực hiện các giao dịch hủy trên Pos để hoàn trả tiền cho chủ thẻ. Khi thực hiện giao dịch hủy, tài khoản của NHCT sẽ bị ghi nợ số tiền giao dịch hủy (đối với trường hợp tài khoản báo Cổ của ĐVCNT không còn đủ tiền), tiền trong tài khoản thể thực hiện giao dịch sẽ được hoàn lại.

Như vậy, các thẻ đã thực hiện giao dịch của đối tượng Nguyễn Ngọc Xuân được hoàn lại tiền giao dịch nhưng tài khoản của ĐVCNT không đủ tiền để NHCT thu hồi số tiền giao dịch đã hủy, tổng số tiền là 2,793,357,750 VND.

Trong quá trình điều tra vụ án này, khó khăn lớn nhất đối với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an là việc xác định danh tính của đối tượng gây án. Trong vụ án này, đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quá trình rà soát và kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện và làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng nêu trên.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Nam Thắng sinh ra ra trong một gia đình nề nếp, bản thân Thắng cũng được ăn học đến nơi đến chốn. Song chỉ vì hiếu thắng, vì sự tò mò, đối tượng đã tham vào vào việc thực hiện hành vi phạm tội.

Thắng khai khoảng tháng 7/2018, Thắng phát hiện sơ hở của hệ thống dịch vụ tại một ngân hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Đó là sau khi sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán quẹt thẻ qua máy POS và nhận được số tiền giao dịch ngân hàng báo có vào tài khoản của ĐVCNT..., nếu rút ngay tiền ra, đồng thời báo hủy giao dịch trên thiết bị POS để hoàn tiền cho chủ thẻ thì có thể chiếm đoạt được số tiền của ngân hàng đã chuyển vào tài khoản của ĐVCNT chưa kịp thu hồi (lỗ hổng trong hoạt động của ngân hàng).

Từ đó, Nguyễn Nam Thắng cùng Trương Văn Phương, Nguyễn Xuân Thủy bàn bạc việc chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng cách thức nêu trên để chia nhau. Các đối tượng thống nhất sẽ sử dụngchứng minh nhân dân của người khác để đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đăng ký lắp đặt máy POS và mở tài khoản nhằm che giấu việc phát hiện của Cơ quan Công an.

Phương nhặt được giấy chứng minh nhân dân của anh Nguyễn Ngọc Xuân (SN 1994, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Do Thủy có ngoại hình giống với ảnh của anh Xuân nên Thủy được phân công trực tiếp giả làm anh Xuân để đăng ký kinh doanh, lắp đặt máy POS và mở tài khoản ngân hàng. Sau khi bàn bạc cùng thống nhất Phương và Thủy đi mở hộ kinh doanh cá thể tại địa chỉ tại phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 16/1/2019, Phòng tài chính kế hoạch -Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 01A8024264 cho Hộ kinh doanh Xuân Vũ. Ngày 7/1/2019, Trần Văn Phương, Nguyễn Xuân Thủy đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để mở tài khoản, đăng ký đơn vị chấp nhận thẻ (lắp đặt máy POS) cho Hộ kinh doanh Xuân Vũ như trên. Sau đó, Phương cùng Thủy mở 8 tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Ngọc Xuân tại 8 ngân hàng khác nhau.

Ngày 23/1/2019, một ngân hàng TMCP Chi nhánh Hoàn Kiếm ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ với Nguyễn Xuân Thủy (giả làm Nguyễn Ngọc Xuân). Sau khi làm xong các công việc trên, Phương và Thủy bàn giao lại máy POS, thẻ ngân hàng cho Thắng sử dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Từ ngày 1/2/2019 đến ngày 9/2/2019, Thắng đã sử dụng 7 thẻ ATM mang tên Nguyễn Ngọc Xuân mở tại một số ngân hàng thực hiện quẹt thẻ thanh toán nhiều lần trên máy POS của ngân hàng và đã giao dịch thành công hơn 2,7 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền giao dịch do ngân hàng này báo vào tài khoản của Hộ kinh doanh Xuân Vũ, Thắng chuyển tiền vào 7 tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Xuân nêu trên để Phương và Thủy đi đến các cây ATM rút tiền mặt. Đồng thời, Thắng thực hiện các giao dịch hủy trên thiết bị POS để hoàn trả tiền cho chủ thẻ.

Ngày 11/2, ngân hàng đã phát hiện sự việc không thu hồi được số tiền trong tài khoản của Đơn vị chấp nhận thẻ Nguyễn Ngọc Xuân, đã hạch toán thu hồi số tiền 953.752.750 đồng còn lại số tiền 1.839.605.000 đồng không thu hồi được.

Về phần Thắng, Phương, Thủy, sau khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng đã sử dụng để chia nhau. Trong đó, Thắng được hưởng 1.000.000.000 đồng; Phương được hưởng 100.000.000 đồng; Thủy được hưởng 200.000.000 đồng; số tiền 539.605.000 đồng còn lại do Nguyễn Nam Thắng quản lý và sử dụng vào việc chi tiêu các chi phí phát sinh trong suốt quá trình cả 3 thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 9/12/2019, Thắng, Thủy, Phương đã chuyển số tiền 1.839.605.000 đồng chiếm đoạt cho ngân hàng khắc phục hậu quả. Vụ án là lời cảnh báo trong việc khắc phục những lỗ thủng trong việc chấp nhận thanh toán thẻ.