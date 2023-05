Chiến lược "đi săn" theo dòng tiền thông minh: Tập trung nhóm cổ phiếu tiếp đà tăng trưởng tốt trong quý 2, nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Tháng Năm là khởi đầu của mùa hè rực rỡ, nhưng trong giới tài chính lại là thời điểm trũng của thông tin. “Sell in May and Go away, and come on back on St. Leger’s Day” là câu ngạn ngữ nổi tiếng trên thị trường chứng khoán quốc tế, ám chỉ rằng thị trường hoạt động kém hơn trong những tháng mùa hè, vì vậy các nhà đầu tư nên rút tiền và nghỉ ngơi. Nhưng liệu bối cảnh năm nay, giới đầu tư có nên “thoát hàng" vào lúc này? hay lại bị… “mất hàng". Hơn hết, nhà đầu tư cần có cái nhìn và hành động như thế nào với những vấn đề "nổi cộm" hiện nay?

Tại chương trình Bí mật đồng tiền mùa 2, Host Ngọc Trinh cho biết, thời điểm hiện tại nhiều nhà đầu tư đang "đi săn" theo dòng tiền thông minh, nghĩa là hướng tới những nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh phục hồi trong quý 1 và dự kiến tốt lên trong quý 2.

Đánh giá về chiến lược này, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo và Phát triển, CTCP Chứng khoán SSI cho rằng về mặt lý thuyết là đúng, bởi việc đi tìm cổ phiếu có khả năng hồi phục trong quý 2 là điều tốt. Song, câu chuyện hồi phục cần xem xét ngành đó có hồi phục bền vững được hay không.

Ông Hưng đưa ra nhận định nhiều nhóm ngành trong quý 1 có sự phục hồi trong tháng 3, tuy nhiên số liệu tháng 4 lại xấu đi. Do nhiều nhóm ngành có tính mùa vụ và không ổn định, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi thêm. Đồng thời, chúng ta không nên khẳng định rằng quý 1 doanh nghiệp này đã hồi phục, và quý 2 sẽ hồi phục theo.

Liên quan đến câu chuyện đáo hạn trái phiếu trong quý 2 cao điểm, theo quan sát của Mr. X30, sau khi đã có những văn bản ban hành cho phép nhà phát hành trì hoãn việc trả nợ, việc thống kê số lượng đáo hạn không còn nhiều ý nghĩa. Bởi đến hạn không trả được sẽ lập tức gia hạn thêm 6 tháng nữa, chưa biết thời gian cụ thể thật sự đáo hạn. Ngoài ra, ông Hưng cũng cho rằng con số đáo hạn trái phiếu không có nhiều ý nghĩa tác động lên thanh khoản thị trường.

Thông tin gần đây, China Trust Vietnam Opportunity Fund vừa thông báo sẽ tiếp tục huy động vốn lần thứ 5 để đầu tư vào Việt Nam từ ngày 8/5. Giá trị huy động khoảng 5 tỷ TWD, tương đương 163 triệu USD (~3.800 tỷ đồng).

Theo ông Phạm Lưu Hưng, nhà đầu tư Đài Loan vốn luôn dành sự quan tâm nhất định tới thị trường Việt Nam, và mức độ quan tâm gần đây được gia tăng. "Không quá bất ngờ khi liên tục có các đợt đăng ký mua mới đến từ các quỹ Đài Loan như Fubon, CTBC,... ảnh hưởng khá tích cực tới thị trường ở thời điểm này. Tháng 4 vừa qua, có nhiều áp lực bán từ phía các nhà đầu tư ngoại khác, trong đó không ít trường hợp bán ra để đóng quỹ. Tuy nhiên, động thái này sẽ chỉ tiến hành trong thời gian ngắn rồi kết thúc, và sẽ không kéo dài mãi", vị kinh tế trưởng SSI cho hay.

Một vị khách mời khác cũng xuất hiện tại chương trình là ông Trần Việt Hưng - Nhà sáng lập và Giám đốc Học vụ Trung tâm 7AStar Tutoring . Đối với nhận định mua cổ phiếu đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó trả cổ tức cao hơn lãi ngân hàng, ông Việt Hưng cho rằng giai đoạn hiện tại, tâm lý này cũng khá hợp lý bởi phần đông nhà đầu tư đang gửi tiết kiệm sẽ ưa chuộng nhóm cổ phiếu trả cổ tức cao.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị tinh thần với những giai đoạn chuyển dịch diễn ra rất nhanh. Khi đó, nhóm cổ phiếu không có cổ tức lại trở nên hấp dẫn hơn vào những giai đoạn thị trường giảm lãi suất, sang năm 2024, ông Trần Việt Hưng đánh giá khả năng cao lãi suất sẽ đảo chiều giảm.