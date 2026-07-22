Chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh khi cứu hai người dân bị điện giật

Theo Quân đoàn 34, quân nhân Kpă Thiệp (Trung đội VB, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Quân đoàn 34) được đơn vị giải quyết cho nghỉ phép theo chế độ về thăm gia đình từ ngày 19/7 đến ngày 30/7/2026 tại xã IaKo, tỉnh Gia Lai.

Sáng 20/7, anh Kpă Thiệp cùng vợ đi làm rẫy phụ giúp gia đình tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Đến 12 giờ cùng ngày trên đường về nhà thì phát hiện có 2 người dân gặp nguy hiểm do điện giật bất tỉnh, với tinh thần dũng cảm, không quản nguy hiểm, đặt tính mạng của người dân lên trên bản thân; anh Kpă Thiệp đã nhanh chóng lao vào kéo hai người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó cả 3 người đều bị ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chư Sê.

Sau thời gian được chăm sóc, 2 người dân sức khỏe đã hồi phục, quân nhân Kpă Thiệp tử vong.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai, quân nhân Kpă Thiệp bị "sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp do điện giật, toàn thân không có dấu vết thương tích gì do tác động của ngoại lực".

Quân đoàn 34 cho biết đã chỉ đạo Sư đoàn 10 cử đoàn công tác xuống hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình để giải quyết vụ việc; chỉ đạo cho các cơ quan phối hợp cùng gia đình để giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân Kpă Thiệp theo quy định Quân đội.

UBND xã IaKo đã đề nghị UBND tỉnh truy tặng Bằng khen đối với quân nhân Kpă Thiệp có hành động dũng cảm cứu người trên địa bàn xã.

Theo Quân đoàn 34, hành động dũng cảm của chiến sĩ Kpă Thiệp là hành động cao đẹp của người quân nhân cách mạng, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; đó là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn hôm nay và mai sau học tập.







