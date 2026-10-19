Chiều 19/10, các ngân hàng bắt đầu giảm mạnh lãi suất tiết kiệm tại hàng loạt kỳ hạn

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn

Cụ thể, theo biểu lãi suất được cập nhật, LPBank giảm lãi suất tiền gửi ở tất cả kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, áp dụng với cả hình thức gửi trực tuyến và tại quầy.

Với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt giảm từ 0.05 - 0,1 điểm phần trăm/năm. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 1 tháng còn 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng còn 4,5%/năm, trong khi các kỳ hạn 3-5 tháng cùng được niêm yết ở mức 4,55%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng giảm 0,5 - 0,6 điểm phần trăm/năm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng còn 6,5%/năm; các kỳ hạn 7-11 tháng còn 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng còn 6,7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 13-18 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm/năm, xuống 6,55%/năm. Mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại LPBank hiện là 6,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 24-25 tháng, giảm 0,5 điểm phần trăm so với trước.

Với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất giảm về 5,6%/năm. Các kỳ hạn dài hơn, từ 48 đến 60 tháng, được điều chỉnh xuống 5,2%/năm.

LPBank cũng giảm lãi suất tiền gửi tại quầy. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn 1-5 tháng có lãi suất từ 4% đến 4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,9%/năm và các kỳ hạn 7-11 tháng ở mức 5,8%/năm.

Đối với kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 6,1%/năm; kỳ hạn 24-25 tháng ở mức 6,3%/năm; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,6%/năm và các kỳ hạn 48-60 tháng ở mức 5,2%/năm. Khách hàng ưu tiên gửi tiền tại quầy được hưởng mức lãi suất cao hơn 0,15 điểm phần trăm so với mức thông thường.

Vietbank điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng tại VietBank còn 5,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng còn 5,5%/năm và kỳ hạn 12-14 tháng còn 5,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 15 tháng giảm xuống 5,7%/năm, kỳ hạn 16-17 tháng còn 5,8%/năm. Với các kỳ hạn 18-36 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 5,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng được VietBank giữ nguyên ở mức 4,6%/năm. Mức giảm 0,5 điểm phần trăm/năm cũng được áp dụng đối với các sản phẩm tiền gửi khác ở kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sáng nay 19/10 đã có cuộc họp với các tổ chức tín dụng, yêu cầu giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, các tổ chức tín dụng không tuân thủ việc hạ lãi suất sẽ bị xem xét lại hạn mức tín dụng còn lại của năm nay, giao chỉ tiêu thấp hơn vào năm tới hoặc buộc áp dụng tỷ lệ an toàn cao hơn.