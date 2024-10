Chiêu "bán tiền ảo" thu tiền tỉ của Chủ tịch Công ty Mario Capital

Công an Hà Nội vừa thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital, cầm đầu.



Bị can Hắc Ngọc Hoàng. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong quá trình điều tra xác định: Cuối năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản (tài sản kỹ thuật số).

Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Đăng Quang giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh phụ trách tài chính, và một vài cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...

Để huy động vốn của khách hàng, Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để các nhân viên kinh doanh đi tư vấn với khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình để điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam, về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản;

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỉ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng trong vụ án này sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo (chưa được pháp luật Việt Nam công nhận) để che giấu hành vi phạm tội. Nhiều đối tượng trong vụ án có kiến thức, am hiểu về công nghệ, tiền án, tiền kỹ thuật số... Tuy nhiên, cơ quan Công an đã cơ bản làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng...