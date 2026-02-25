Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiêu lừa đảo tinh vi đang hoành hành nhiều tỉnh thành: Người dân tuyệt đối không cung cấp những giấy tờ này qua mạng

25-02-2026 - 13:47 PM | Xã hội

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng mạo danh cán bộ địa chính, UBND yêu cầu “làm sạch dữ liệu đất đai”, dụ người dân gửi ảnh Sổ đỏ, CCCD hoặc cài ứng dụng lạ để chiếm quyền điện thoại và rút tiền trong tài khoản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản tinh vi: Mạo danh cán bộ địa chính, cán bộ UBND để yêu cầu người dân “làm sạch dữ liệu đất đai”. Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính và quá trình số hóa hồ sơ quản lý đất đai, các đối tượng đã đánh trúng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản

Theo phản ánh của người dân và cơ quan chức năng, các đối tượng thường chủ động gọi điện hoặc nhắn tin, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Chúng thông báo rằng hồ sơ đất đai của người dân bị thiếu thông tin, sai lệch dữ liệu hoặc cần “làm sạch” để tích hợp vào hệ thống quản lý đất đai quốc gia.

Sau khi tạo được niềm tin ban đầu, chúng liên tục thúc ép, đưa ra những lời lẽ mang tính đe dọa như: Nếu không cập nhật kịp thời sẽ bị xử phạt hành chính, hồ sơ bị “tạm khóa”, hoặc sau này không thể thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp.

Tiếp đó, đối tượng dẫn dụ nạn nhân gửi ảnh chụp Sổ đỏ, căn cước công dân qua Zalo, Messenger, hoặc yêu cầu cài đặt các ứng dụng lạ thông qua đường link gửi kèm để “xác thực thông tin”. Thực chất, đây là mã độc cho phép chúng chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Khi đã có đủ dữ liệu cá nhân hoặc quyền truy cập thiết bị, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, thậm chí sử dụng thông tin Sổ đỏ để tiếp tục lừa đảo những nạn nhân khác.

Những dấu hiệu của hành vi lừa đảo thường gặp mà người dân cần cảnh giác như:

- Yêu cầu làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không có giấy mời hay làm việc trực tiếp tại trụ sở.

- Gửi đường link lạ, yêu cầu tải ứng dụng không có trên CH Play hoặc App Store.

- Đề nghị chuyển các khoản “phí hồ sơ”, “phí rà soát dữ liệu” vào tài khoản cá nhân.

Cách phòng tránh để bảo vệ tài sản

Để không trở thành nạn nhân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần ghi nhớ:

- Xác minh trực tiếp: Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy bình tĩnh liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi cư trú để kiểm tra thông tin.

- Tuyệt đối không cung cấp ảnh Sổ đỏ, CCCD, mã OTP hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua mạng.

- Không truy cập link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài các nền tảng chính thống. Mọi thủ tục hành chính trực tuyến chỉ thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Báo ngay cho Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, không loại trừ bất kỳ ai. Việc chia sẻ thông tin cảnh báo, đặc biệt tới người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ, là cách thiết thực nhất để bảo vệ cộng đồng.

Theo Nam An

