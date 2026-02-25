Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

25-02-2026 - 12:27 PM | Xã hội

Toàn bộ hồ sơ và hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục phạt nguội theo quy định.

Trong 24 giờ qua (từ 12h00’ ngày 23/2/2026 đến 12h00’ ngày 24/2/2026) hệ thống camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động ghi hình hàng chục lỗi vi phạm.

Theo dữ liệu trích xuất tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 35 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), ghi nhận 05 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần tự giác chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông.

Danh sách phạt nguội cụ thể tại đây:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 24-02-2026 00:26:22 29F05136 Vàng Ô tô khách Không thắt dây đai an toàn
2 23-02-2026 21:06:31 50H64916 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
3 24-02-2026 03:10:52 77C12033 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
4 23-02-2026 19:37:41 81H00976 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
5 23-02-2026 16:38:15 99C28482 Trắng Ô tô tải dưới 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
6 23-02-2026 17:33:10 33M69860 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
7 23-02-2026 17:25:45 29BE13039 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8 23-02-2026 17:11:54 30Z58281 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
9 23-02-2026 16:58:47 29D148322 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
10 23-02-2026 16:56:34 29G186028 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
11 23-02-2026 16:50:51 18H172672 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
12 23-02-2026 16:45:11 89L34673 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
13 23-02-2026 16:43:09 26H112414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
14 23-02-2026 07:34:57 29H129550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
15 23-02-2026 07:19:38 29E230164 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
16 23-02-2026 07:15:51 29V513869 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
17 23-02-2026 13:43:31 29C169810 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
18 23-02-2026 13:25:44 29P202409 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
19 23-02-2026 13:16:15 30Y23288 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
20 23-02-2026 12:51:14 29H253309 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
21 23-02-2026 12:30:27 29N194023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
22 23-02-2026 12:14:49 18B276629 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
23 23-02-2026 12:05:14 19AK05784 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
24 23-02-2026 12:03:19 29E283389 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
25 23-02-2026 11:07:44 30K31214 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
26 23-02-2026 11:03:54 19P140815 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
27 23-02-2026 11:00:14 29Y368420 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
28 23-02-2026 10:29:24 29F121137 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
29 23-02-2026 09:28:15 29BK00301 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
30 23-02-2026 08:24:46 29D241549 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
31 23-02-2026 16:37:28 18C100556 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
32 23-02-2026 16:24:01 89K10700 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
33 23-02-2026 16:20:20 29D120078 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
34 23-02-2026 16:08:46 20G110250 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
35 23-02-2026 16:01:07 30H26191 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
36 23-02-2026 15:29:11 30F67603 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
37 23-02-2026 15:14:59 17637600 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
38 23-02-2026 15:09:24 29V562274 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
39 23-02-2026 14:48:09 29AC94546 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
40 23-02-2026 14:42:25 26B222414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
41 23-02-2026 17:57:42 35H28517 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
42 23-02-2026 17:39:54 29DA10790 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
43 23-02-2026 17:32:14 29M122131 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
44 23-02-2026 17:21:14 33P18327 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
45 23-02-2026 16:23:33 17H61000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
46 23-02-2026 16:23:32 17HD611000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
47 23-02-2026 16:11:47 29G191743 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
48 23-02-2026 16:02:22 90AC00000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
49 23-02-2026 15:56:17 29M147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
50 23-02-2026 15:37:26 29Y47825 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
51 23-02-2026 15:32:10 29D143287 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
52 23-02-2026 14:49:43 29P168597 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
53 23-02-2026 14:22:34 29Y753975 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
54 23-02-2026 14:05:26 29S159101 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
55 23-02-2026 14:03:15 98B254257 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
56 23-02-2026 13:34:55 89E162117 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
57 23-02-2026 11:39:30 28F112170 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
58 23-02-2026 11:24:24 29MD170254 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
59 23-02-2026 11:17:57 30H78959 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
60 23-02-2026 10:45:08 29AA24786 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
61 23-02-2026 10:32:04 29P126666 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
62 23-02-2026 10:21:02 30K18488 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
63 23-02-2026 09:42:31 29V113081 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
64 23-02-2026 09:36:48 29AD74713 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
65 23-02-2026 09:10:21 29U54571 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
66 23-02-2026 09:00:52 29X99941 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
67 23-02-2026 08:14:22 89E193085 Trắng Xe mô tô Không đội mũ

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng tới mọi hành khách đi máy bay: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục

Thông báo nóng tới mọi hành khách đi máy bay: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục Nổi bật

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú Nổi bật

Tài xế quá mệt mỏi hay cần đi vệ sinh thì có được đỗ trên cao tốc? Cục CSGT giải đáp

Tài xế quá mệt mỏi hay cần đi vệ sinh thì có được đỗ trên cao tốc? Cục CSGT giải đáp

11:48 , 25/02/2026
Lo phạt nguội trong Tết: Đây là thời điểm cập nhật thông báo, tài xế chú ý

Lo phạt nguội trong Tết: Đây là thời điểm cập nhật thông báo, tài xế chú ý

11:13 , 25/02/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

10:59 , 25/02/2026
Ai thấy Đàm Thị Ngọc Lan báo ngay số điện thoại 0986194222

Ai thấy Đàm Thị Ngọc Lan báo ngay số điện thoại 0986194222

10:36 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên