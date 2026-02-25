Lo phạt nguội trong Tết: Đây là thời điểm cập nhật thông báo, tài xế chú ý

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc cũng là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao trở lại. Bên cạnh nỗi lo ùn tắc, không ít tài xế còn băn khoăn liệu trong những ngày di chuyển vừa qua mình có vô tình vi phạm và bị ghi nhận “phạt nguội” hay không.

Bao lâu sau vi phạm sẽ nhận được thông báo?

Không xử lý đúng hạn có thể bị cảnh báo đăng kiểm

Nếu quá 20 ngày kể từ khi gửi thông báo mà chủ phương tiện chưa đến giải quyết, cơ quan chức năng sẽ phát đi cảnh báo tới đơn vị đăng kiểm (đối với xe thuộc diện bắt buộc kiểm định) và cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, trạng thái cảnh báo cũng được cập nhật trên hệ thống quản lý vi phạm hành chính.

Thực tế hiện nay, tại nhiều địa phương, thời gian cập nhật dữ liệu vi phạm lên hệ thống diễn ra khá nhanh. Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình của CSGT, cán bộ xử lý sẽ xác định lỗi, in thông báo và đồng thời đưa thông tin lên hệ thống tra cứu. Vì vậy, có trường hợp chỉ sau vài ngày (khoảng 2–5 ngày), chủ xe đã có thể tra cứu thấy thông tin vi phạm.

Cách tự kiểm tra phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic

Để chủ động theo dõi tình trạng phương tiện, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic theo các bước sau:

Trong bối cảnh nhiều tuyến đường tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác đã được lắp đặt dày đặc camera giám sát, việc tuân thủ luật giao thông và thường xuyên kiểm tra thông tin phương tiện là điều cần thiết.

Chủ động tra cứu không chỉ giúp người dân kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) mà còn tránh phát sinh những phiền toái liên quan đến đăng kiểm hoặc thủ tục hành chính về sau.