Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo phạt nguội trong Tết: Đây là thời điểm cập nhật thông báo, tài xế chú ý

25-02-2026 - 11:13 AM | Xã hội

Không ít tài xế đang băn khoăn liệu trong những ngày Tết mình có vô tình vi phạm và bị ghi nhận phạt nguội hay không.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc cũng là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao trở lại. Bên cạnh nỗi lo ùn tắc, không ít tài xế còn băn khoăn liệu trong những ngày di chuyển vừa qua mình có vô tình vi phạm và bị ghi nhận “phạt nguội” hay không.

Bao lâu sau vi phạm sẽ nhận được thông báo?

Không xử lý đúng hạn có thể bị cảnh báo đăng kiểm

Nếu quá 20 ngày kể từ khi gửi thông báo mà chủ phương tiện chưa đến giải quyết, cơ quan chức năng sẽ phát đi cảnh báo tới đơn vị đăng kiểm (đối với xe thuộc diện bắt buộc kiểm định) và cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, trạng thái cảnh báo cũng được cập nhật trên hệ thống quản lý vi phạm hành chính.

Thực tế hiện nay, tại nhiều địa phương, thời gian cập nhật dữ liệu vi phạm lên hệ thống diễn ra khá nhanh. Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình của CSGT, cán bộ xử lý sẽ xác định lỗi, in thông báo và đồng thời đưa thông tin lên hệ thống tra cứu. Vì vậy, có trường hợp chỉ sau vài ngày (khoảng 2–5 ngày), chủ xe đã có thể tra cứu thấy thông tin vi phạm.

Cách tự kiểm tra phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic

Để chủ động theo dõi tình trạng phương tiện, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic theo các bước sau:

Trong bối cảnh nhiều tuyến đường tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác đã được lắp đặt dày đặc camera giám sát, việc tuân thủ luật giao thông và thường xuyên kiểm tra thông tin phương tiện là điều cần thiết.

Chủ động tra cứu không chỉ giúp người dân kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) mà còn tránh phát sinh những phiền toái liên quan đến đăng kiểm hoặc thủ tục hành chính về sau.

Theo Thái Hà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng tới mọi hành khách đi máy bay: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục

Thông báo nóng tới mọi hành khách đi máy bay: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục Nổi bật

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú Nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

10:59 , 25/02/2026
Ai thấy Đàm Thị Ngọc Lan báo ngay số điện thoại 0986194222

Ai thấy Đàm Thị Ngọc Lan báo ngay số điện thoại 0986194222

10:36 , 25/02/2026
Đĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng ở Phú Quốc: Động thái của chủ quán, người đăng bài khoá tài khoản

Đĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng ở Phú Quốc: Động thái của chủ quán, người đăng bài khoá tài khoản

10:21 , 25/02/2026
Bất ngờ với số tiền phạt sau 50 tin nhắn gửi tới Cục trưởng Cục CSGT

Bất ngờ với số tiền phạt sau 50 tin nhắn gửi tới Cục trưởng Cục CSGT

10:12 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên