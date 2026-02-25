Đĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng ở Phú Quốc: Động thái của chủ quán, người đăng bài khoá tài khoản

Những ngày này, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một đĩa tôm sú gồm 6 con và phiếu tạm tính tiền, với nội dung: "Sau 4 năm nhà em quay lại Phú Quốc vẫn rất giật mình với đĩa tôm 300k (300.000 đồng - pv) ăn rất tanh, chất lượng đồ ăn k (không - pv) tương xứng với giá tiền".

Những dòng chia sẻ này nhanh chóng "thổi bùng" lên các cuộc tranh luận về việc các cửa hàng, quán ăn ở Phú Quốc (An Giang) có tình trạng "chặt chém" khách du lịch trong những ngày Tết Nguyên Đán. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng mức giá cho một đĩa tôm sú như thế này là bình thường và có thể chấp nhận được.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết liên quan đến vụ việc trên, UBND đặc khu Phú Quốc chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nếu có trường hợp vi phạm trong việc buôn bán, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến du khách.

Quán ăn được nhắc tới trong dòng chia sẻ trên mạng xã hội là quán Cơm Niêu 66 (đặc khu Phú Quốc). Đại diện của quán cho hay quán có niêm yết giá rõ ràng. Tôm sú loại to ngoài thị trường có giá cao dịp Tết nên việc quán bán dĩa tôm sú 6 con với giá 300.000 đồng là phù hợp.

Địa phương cũng đã nhắc nhở chủ quán Cơm Niêu 66 bán đồ ăn phải công khai giá rõ ràng, đồ ăn phải đảm bảo chất lượng, an toàn, tránh gây hiểu lầm cho du khách.

Được biết, quán Cơm Niêu 66 đã hoạt động hơn 2 năm. Theo bà Nguyên Thị Năm - chủ cơ sở, chia sẻ trên Tri Thức - Znews thì quán "chưa từng ghi nhận trường hợp khách phàn nàn về chất lượng món ăn hay khẩu phần".

Sau khi bài đăng của du khách lan truyền, chủ quán cho biết đơn vị đã chủ động liên hệ để trao đổi trực tiếp nhằm làm rõ sự việc. Tuy nhiên, theo người này, tài khoản đăng tải đã khóa trang cá nhân nên hai bên không thể kết nối, khiến thông tin chỉ lan truyền một chiều và dễ gây hiểu lầm. Cũng theo bà Năm chia sẻ trên Tri Thức - Znews, thì lượng khách đến quán vẫn ổn định, hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn sau sự việc.