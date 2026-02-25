Ai thấy Đàm Thị Ngọc Lan báo ngay số điện thoại 0986194222

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-02-2026 - 10:36 AM | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Đàm Thị Ngọc Lan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975; trú tại: KĐT Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, vào năm 2016, Lan nói với một số người là có thể mua xe ô tô giá rẻ hơn so với giá thị trường. Tin tưởng đối tượng, một số cá nhân đã chuyển tiền cho Lan để mua xe. Tuy nhiên, Lan không thực hiện được cam kết mua xe ô tô, đồng thời tắt máy, trốn tránh việc trả tiền. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng Đàm Thị Ngọc Lan thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0986194222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

