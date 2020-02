Chiêu trò marketing ngược đời của Burger King: Cho khách xem quá trình chiếc bánh hamburger phân huỷ đến mốc meo

Quảng cáo thức ăn nhanh thường chú trọng vào cơn thèm ăn của khách hàng và làm họ chảy nước miếng thế nhưng Burger King đã làm điều ngược lại hoàn toàn bằng chiêu trò quảng cáo mới nhất của mình.

Trong video quảng cáo ngày 19/2 vừa qua, để nhấn mạnh việc đã bỏ sử dụng chất bảo quản và các nguyên liệu nhân tạo trong sản phẩm, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này đã phát hành một video ngắn ghi lại hình ảnh chiếc burger Whopper nổi tiếng bị phân hủy và mốc dần theo khoảng thời gian 34 ngày.

Chiếc bánh Whopper mốc trong chiến dịch quảng cáo mới đây nhất của Burger King.

Ông Fernando Machado, Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Burger King cho biết: "Chúng tôi biết rằng cách tiếp cận này khá mới lạ và một số người sẽ nghĩ rằng nó quá rủi ro hoặc sẽ gây tổn hại đến thương hiệu". Được biết, dự án "Bánh Whopper mốc" là cả một thời gian dài suy tính, chuẩn bị và thực hiện của những người đứng sau chiến dịch.

Chuỗi Burger King đã bắt đầu cải thiện chất lượng thực phẩm từ trước khi Machado gia nhập công ty vào năm 2014. Công ty cho biết họ đã loại bỏ chất bảo quản khỏi bánh Whopper ở hầu hết các thị trường châu Âu và sẽ tung ra những chiếc Whopper không chất bảo quản mới tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2020 để trở thành một phần của xu hướng công nghiệp mới hướng đến việc sử dụng thực phẩm nguồn gốc tự nhiên và có trách nhiệm hơn đối với xã hội.

Machado nói: "Việc này đòi hỏi rất nhiều công sức để đảm bảo rằng những thay đổi bạn đang giới thiệu sẽ được người tiêu dùng hoan nghênh và có thể thực hiện được. Và công việc của tôi là tìm ra một ý tưởng hấp dẫn có khả năng thực hiện thành công. Tôi phải thu hút được sự chú ý của mọi người và đảm bảo rằng ý tưởng ấy sẽ khiến dư luận bàn tán".

Chiếc Whopper mốc meo có thể trông phản cảm nhưng Restaurant Brand International (công ty mẹ của Burger King) biết chắc rằng khách hàng đang rất có nhu cầu đối với các nguyên liệu hữu cơ lành mạnh hơn. Hơn một nửa người dân thuộc thế hệ Y nói rằng họ đang mua nhiều sản phẩm hữu cơ hơn so với 5 năm trước, theo phân tích của YouGov vào tháng 9 năm ngoái do Whole Foods ủy quyền. Một báo cáo năm 2018 của Nielsen cũng cho thấy người trẻ tuổi sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm được làm từ các thành phần tự nhiên, thân thiện với môi trường hơn.

Restaurant Brand International là công ty mẹ của Burger King, Tim Hortons và Popeyes.

Phần lớn các nhà hàng Burger King tại châu Âu đã loại bỏ chất bảo quản thực phẩm trong bối cảnh xã hội hướng đến các nguyên liệu hữu cơ và tốt cho sức khỏe.

"Chúng tôi tin rằng thực phẩm hữu cơ có vị ngon hơn", ông Machado cho biết trong một tuyên bố. "Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực để loại bỏ chất bảo quản, phẩm màu và chất phụ gia nhân tạo ra khỏi thực phẩm mà chúng tôi phục vụ ở tất cả các quốc gia trên thế giới".

Xu hướng tiêu dùng đồ hữu cơ đang tăng lên trên thế giới.

Người yêu thích bánh Whopper ở Mỹ có thể đã từng ăn một chiếc Whopper không chất bảo quản rồi mà vẫn không biết điều đó, theo Christopher Finazzo, chủ tịch của Burger King chi nhánh tại Mỹ.

Finazzo cho biết: "Sản phẩm hiện đã có sẵn tại hơn 400 nhà hàng trong nước và sẽ dần xuất hiện tại mọi nhà hàng trong năm nay".

McDonald’s, Burger King và Wendy là 3 chuỗi burger lớn nhất ở Mỹ. McDonald’s đã ngừng sử dụng chất bảo quản trong một số thành phần bánh burger từ năm 2018, 2 năm sau khi loại bỏ kháng sinh khỏi chuỗi cung ứng thịt gà. Thời điểm hiện tại, Wendy chưa có phản hồi về vấn đề này.