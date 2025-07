Nhờ bạn chuyển khoản gần 30 triệu đồng, không lâu sau người đàn ông Hải Phòng được công an mời lên làm việc

Công an xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng vừa qua đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ trả lại tiền cho người chuyển nhầm, phát huy tính chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

Trước đó, ngày 17/7, anh Vũ Phúc Thêm, ở xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, có nhờ bạn là anh Phạm Ngọc Long, quê Hà Nội, hiện lao động tại Đài Loan, chuyển 26,5 triệu cho người thân tên Đặng Thị Hà. Tuy nhiên, khi anh Long thao tác chuyển tiền lại nhầm sang tài khoản chị Đinh Thị Hà, ở xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng.

Thời điểm nhận được tiền, do đã được Công an xã tuyên truyền nên chị Đinh Thị Hà nghĩ rằng đây là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên đã gọi điện trình báo vụ việc với Trung tá Bùi Duy Thiềm, Trưởng Công an xã Trần Phú.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã nhanh chóng chỉ đạo CBCS tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm đang ở Đài Loan.

Công an xã đã liên hệ cho người được ủy quyền chủ tài khoản là anh Vũ Phúc Thêm, đồng thời mời chị Đinh Thị Hà tới trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ.

Sau khi xác minh đúng việc chuyển nhầm tiền, Công an xã Trần Phú đã hỗ trợ chị Đinh Thị Hà chuyển trả lại số tiền 26,5 triệu đồng cho anh Vũ Phúc Thêm.

Việc trả lại tiền cho người đã chuyền nhầm thể hiện sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Công an xã Trần Phú cũng như nghĩa cử cao đẹp của chị Hà, qua đó góp phần lan tỏa việc làm tốt trong cộng đồng cũng như ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Anh Vũ Phúc Thêm cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Trần Phú và chị Đinh Thị Hà đã nhanh chóng giúp anh được nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Qua vụ việc trên, Công an xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân trong trường hợp nhận được tiền trong tài khoản mà không rõ người chuyển thì cần nhanh chóng đến ngân hàng gần nhất để nhờ hỗ trợ hoặc liên hệ với Công an xã để được hướng dẫn giải quyết, tránh việc tự ý chuyển tiền để trả lại theo yêu cầu của đối tượng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hải Phòng