Hơn 55,8 triệu báo cáo tín dụng CIC được cung cấp trong 6 tháng đầu năm

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) mới đây đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, CIC đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Vụ, Cục, NHNN khu vực cấp lại tài khoản khai thác dữ liệu tín dụng, kịp thời cung cấp trên 45.000 báo cáo tín dụng chi tiết, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt truy cập hệ thống của các đơn vị NHNN đạt trên 15.000 lượt, tăng 56% so với cùng kỳ. CIC cũng cung cấp thông tin cho hơn 1.230 khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, tăng 13,4% so với cùng kỳ 2024.

CIC cũng cho biết đã cung cấp hơn 55,8 triệu báo cáo tín dụng trong nửa đầu năm, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2024. Các nhóm sản phẩm đều có mức tăng trưởng dương từ 10% đến xấp xỉ 60% so với cùng kỳ năm 2024.

Cổng thông tin kết nối khách hàng vay ghi nhận gần 220.000 lượt đăng ký nhu cầu vay, phục vụ hơn 650.000 khách hàng vay, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, CIC đã thực hiện rà soát hệ thống sản phẩm dịch vụ TTTD, dừng cung cấp các sản phẩm không mang lại hiệu quả; ra mắt sản phẩm mới “thông tin quan hệ tín dụng cơ bản tức thời, mã sản phẩm B11T” dành cho đối tượng khách hàng cá nhân, nhằm hỗ trợ các TCTD có thể khai thác các thông tin tổng quát, cơ bản một cách nhanh chóng, với thời gian cung cấp dưới 0,3s để đáp ứng nhu cầu thẩm định các khoản vay trực tuyến, giá trị nhỏ.

Đối với việc mở rộng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng, đến 30/6/2025, CIC đã thu thập dữ liệu theo quy định tại Thông tư 15 của 118/125 tổ chức tín dụng (TCTD), chiếm 94,4% (số còn lại gồm các TCTD đang thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt, hoặc chuyển giao bắt buộc). Ngoài ra, CIC đã thu thập được 1.151/1.159 Quỹ TDND, 4 tổ chức tài chính vi mô và 40% tổ chức tự nguyện đã thực hiện báo cáo theo Thông tư mới (còn lại các đơn vị đang trong giai đoạn đàm phán và ký kết lại hợp đồng).