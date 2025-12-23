Một ông lớn ngân hàng vừa điều chỉnh loạt tiêu chí định danh "khách VIP": Phải gửi bao nhiêu tiền mới đủ điều kiện?

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát đi thông báo việc điều chỉnh tiêu chí định danh Khách hàng Ưu tiên - Vietcombank Priority, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Cụ thể, điều kiện về số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân 12 tháng liền trước được điều chỉnh từ tối thiểu 1 tỷ đồng xuống còn 500 triệu đồng.

Đối với tiêu chí chi tiêu thẻ tín dụng cá nhân, tổng doanh số chi tiêu tích lũy của tất cả các thẻ tín dụng cá nhân (ngoại trừ thẻ tín dụng cá nhân do công ty ủy quyền sử dụng) trong 12 tháng liền trước được nâng từ 150 triệu đồng lên 250 triệu đồng, áp dụng cho chủ thẻ có hạn mức tín dụng tối thiểu 70 triệu đồng.

Nguồn: Vietcombank

Với tiêu chí tổ hợp (tiền gửi – dư nợ vay – chi tiêu thẻ – bảo hiểm – đầu tư), khách hàng vẫn phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Trong đó, ngưỡng doanh số chi tiêu thẻ trong nhóm điều kiện thứ nhất được điều chỉnh từ 120 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm, các ngưỡng tiền gửi, dư nợ vay và phí bảo hiểm giữ nguyên. Ở cơ chế quy điểm, mức doanh số chi tiêu thẻ tín dụng để quy đổi 1 điểm được điều chỉnh từ 15 triệu đồng lên 25 triệu đồng, trong khi các tiêu chí quy điểm còn lại không thay đổi.

Vietcombank cho biết, các điều chỉnh được xây dựng nhằm gia tăng tính linh hoạt, mở rộng cơ hội tiếp cận đặc quyền Vietcombank Priority cho nhiều khách hàng hơn, giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình tiếp cận và trải nghiệm các đặc quyền từ Vietcombank.

Khách hàng Vietcombank Priority được hưởng các ưu đãi về tiền gửi, tiền vay và phí dịch vụ theo chính sách của ngân hàng. Khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank Visa Signature, đi kèm các ưu đãi về ẩm thực, hoàn tiền và quyền lợi bảo hiểm đồng thời tiếp cận nhiều giải pháp đầu tư và bảo hiểm toàn diện cho cá nhân và gia đình.

Bên cạnh đó, khách hàng Priority còn được hỗ trợ qua hotline ưu tiên 24/7 và có thể sử dụng phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại các sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.



