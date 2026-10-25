Chính phủ Anh công bố gói ngân sách tập trung cho an toàn AI

Ảnh: VTV

Chính phủ Anh ngày 24/10 đã công bố gói ngân sách khoảng 600 triệu bảng Anh (tương đương 800 triệu USD), tập trung vào mục tiêu phòng chống các nguy cơ an ninh và y tế từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phần ngân sách lớn nhất sẽ được dành cho sáng kiến an toàn sinh học mới. Cụ thể, Anh sẽ chi 100 triệu bảng Anh để xây dựng phòng thí nghiệm ứng dụng AI nhằm phát hiện các mối đe dọa sinh học, cùng 65 triệu bảng Anh để nghiên cứu các giải pháp ứng phó với tác nhân gây bệnh.

Thứ trưởng phụ trách AI của Anh, ông Kanishka Narayan, khẳng định mục tiêu của phòng thí nghiệm này là trở thành một cơ quan uy tín toàn cầu, quy tụ các chuyên gia hàng đầu để bảo vệ cộng đồng trước các nguy cơ sinh học mới nổi.

Sáng kiến an toàn sinh học này cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ khu vực tư nhân. Hai tập đoàn công nghệ Mỹ là OpenAI và Anthropic cam kết cung cấp các khoản tài trợ sử dụng mô hình AI trị giá lên tới 200 triệu bảng Anh. Bên cạnh đó, Google DeepMind và công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học đời sống Basecamp Research cũng sẽ tham gia hỗ trợ dự án.

Song song với mảng sinh học, Anh quyết định cấp thêm 120 triệu bảng Anh cho Viện chuyên về an toàn AI, đồng thời rót 130 triệu bảng Anh cho sáng kiến Lá chắn số quốc gia (National Cyber Shield) và Trung tâm quốc gia về khả năng phơi nhiễm và phát hiện lỗ hổng bảo mật theo thời gian thực (National Exposure and Real-Time Vulnerability Center). Mục tiêu của các dự án là tăng cường phòng thủ an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như toàn bộ nền kinh tế.

Đối với mảng phát triển công nghiệp và ứng dụng, Chính phủ Anh thành lập một quỹ trị giá 60 triệu bảng Anh để đầu tư vào các doanh nghiệp trong nước ứng dụng AI trong chế tạo robot, hệ thống tự hành và sản xuất. Một khoản ngân sách 60 triệu bảng Anh khác sẽ dành cho hoạt động nghiên cứu AI và các hợp đồng mua sắm công. Ngoài ra, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh cũng sẽ nhận được một khoản kinh phí bổ sung để mở rộng quy mô hoạt động tại thành phố Manchester.

Các khoản phân bổ còn lại bao gồm 23 triệu bảng Anh cho nghiên cứu tác động kinh tế của AI, 18 triệu bảng Anh để thành lập học viện thiết kế chip bán dẫn, 15 triệu bảng Anh tài trợ cho giải thưởng tìm kiếm các giải pháp AI giải quyết vấn đề chính sách công, cùng 30 triệu bảng Anh phân bổ cho thị trưởng các vùng để hỗ trợ công tác phát triển AI tại địa phương.

Việc chính phủ Anh mạnh tay đầu tư diễn ra trong bối cảnh chi phí vận hành cho các mô hình AI tiên tiến đang tăng vọt. Đơn cử như Anthropic, công ty phát triển mô hình Claude, đã tiêu tốn hơn 12 tỷ USD chi phí hoạt động trong năm ngoái.