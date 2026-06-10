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Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù, cho khai thác than vượt công suất

| | Thị trường

Nghị quyết mới của Chính phủ cho phép khai thác than vượt công suất mà không phải điều chỉnh giấy phép, nhằm đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất điện.

Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù, cho khai thác than vượt công suất - Ảnh 1.

Ảnh: VGP

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 28/2026/NQ-CP ngày 9/6/2026 về cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản than; cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

*Nguyên tắc áp dụng cơ chế đặc thù

Theo Nghị quyết, việc áp dụng cơ chế đặc thù phải bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong tình huống cấp bách, không làm gián đoạn nguồn cung than cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp nền tảng.

Việc khai thác vượt công suất không được vượt quá trữ lượng than đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và sản lượng khai thác vượt chỉ được cung cấp, phục vụ cho sản xuất điện.

Bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động.

*Cơ chế khai thác vượt công suất

Nghị quyết nêu rõ, tổ chức, cá nhân được phép khai thác vượt không quá 15% công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản than mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản khi đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định.

Việc khai thác vượt công suất chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết này. Tổng sản lượng than khai thác (bao gồm cả phần vượt công suất) không vượt trữ lượng than được phép khai thác và phải được theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ theo quy định.

*Điều kiện áp dụng

Tổ chức, cá nhân chỉ được áp dụng cơ chế khai thác vượt công suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Có giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực; có đủ năng lực kỹ thuật, bảo đảm thiết bị, công nghệ đáp ứng công suất khai thác tăng thêm; bảo đảm an toàn lao động, an toàn mỏ và bảo vệ môi trường; phần sản lượng than khai thác tăng thêm phải nằm trong phạm vi trữ lượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép. Sản lượng khoáng sản khai thác vượt chỉ được cung cấp, phục vụ cho sản xuất điện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/6/2026 và được áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Sau thời hạn trên, việc khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của giấy phép khai thác khoáng sản được cấp và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Phạm Ngân

VTV

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