Chính phủ “chốt” thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Hoàn thành làm giàu, làm sạch dữ liệu trong tháng 3/2026

Theo đó, để hoàn thành việc đo đạc, thống kê, số hoá, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc, kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác theo Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành chỉ đạo các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm.

Thứ nhất , tiếp tục hoàn thiện khối lượng nhiệm vụ còn lại trong Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Thứ hai , đôn đốc các địa phương khẩn trương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương; đồng thời, đưa ngay kết quả vào quản lý, vận hành, khai thác, đồng bộ, tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 12/2026 .

Thứ ba , tập trung nguồn lực xây dựng, lựa chọn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm để thống nhất quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Thứ tư , xây dựng, cập nhật dữ liệu đất đai cấp vùng, cả nước và dữ liệu đất đai khác do trung ương quản lý; phối hợp với Bộ Công an và địa phương xác thực thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Trung tâm dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành; rà soát, triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai; hoàn thành trong tháng 6/2026 .

Thứ năm , tái cấu trúc quy trình, rà soát thành phần hồ sơ, sử dụng các thông tin tài liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai để cắt giảm, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải xuất trình, nộp, khai báo lại các thông tin, giấy tờ đã được số hóa; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Thứ sáu , tăng cường đào tạo, chuyển giao, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tiến độ, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất của các địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định.

“Chốt” thời gian hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành để chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất; hoàn thành trong tháng 12/2026 .

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để làm sạch, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi dữ liệu đất đai đã được số hóa phục vụ đơn giản hóa các thủ tục hành chính về cư trú trên tinh thần xã, phường nào đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Bộ Công an cũng thực hiện rà soát, đánh giá an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại các cấp phục vụ kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành; hoàn thành trong tháng 6/2026 .

Bộ Tài chính bố trí ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường và hướng dẫn các địa phương đảm bảo đủ kinh phí cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, cập nhật, quản lý, duy trì, vận hành và khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Tổng hợp, báo cáo và đề xuất việc hỗ trợ ngân sách cho địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách trên cơ sở đề xuất của các địa phương để thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành để hướng dẫn các địa phương xây dựng định mức, đơn giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho hoạt động quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành trong tháng 02/2026 .

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành và UBND cấp xã tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường; hoàn thành trong tháng 12/2026 .

Sử dụng có hiệu quả các tài liệu, hồ sơ, bản đồ hiện có để chỉnh lý, cập nhật, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Dữ liệu đất đai đã được xây dựng phải được đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa công chứng - đất đai - thuế.

Bảo đảm bố trí đủ kinh phí cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện vận hành, duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; ưu tiên bố trí kinh phí tại các khu vực biên giới, hải đảo, khu vực công, đất nông, lâm nghiệp. Trường hợp không tự cân đối đủ kinh phí thì có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính đất đai để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi đã có trong dữ liệu đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Cập nhật dữ liệu thường xuyên trên hệ thống thông tin đất đai hiện có trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; thực hiện rà soát, ban hành định mức - kinh tế kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo thẩm quyền. Hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm hệ thống thông tin đất đai đang vận hành tại địa phương để có phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, duy trì hệ thống gắn với đào tạo nguồn nhân lực để sử dụng ngay tại địa phương đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí nhằm đáp ứng tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trong giai đoạn hiện nay; hoàn thành trong tháng 3/2026 .

Triển khai kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương với các cơ sở dữ liệu khác, trước mắt là Cổng dịch vụ công và kết nối liên thông với cơ quan thuế để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước; hoàn thành trong tháng 6/2026 .