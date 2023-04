Chính phủ giải trình về việc bố trí bậc hàm cấp Tướng công an

Phải đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, công tác

Chính phủ vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân.

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hoặc quy định nguyên tắc xác định tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan Công an Nhân dân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác.

Chính phủ giải trình rằng, dự thảo luật đã quy định nguyên tắc sĩ quan Công an Nhân dân được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn là phải đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, công tác… Đồng thời, giao Chính phủ quy định tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn và bảo đảm đồng bộ với pháp luật thi đua, khen thưởng. Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật.

Cũng có ý kiến cho rằng, việc bổ sung 6 vị trí cấp Tướng tuy không vượt quá chỉ tiêu mà Bộ Chính trị cho phép, nhưng sẽ không còn vị trí dự phòng khi thành lập đơn vị mới. Khi đó, việc bổ sung quy định Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định cấp bậc hàm cấp Tướng đối với đơn vị thành lập mới sẽ không đảm bảo tính khả thi.

Giải trình nội dung này, Chính phủ cho biết, các vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng được quy định bởi Luật Công an Nhân dân và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuỳ từng thời điểm, giai đoạn, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong công an nhân dân để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

“Mặt khác, trên thực tế, không phải thời điểm nào cũng bố trí đầy đủ các vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng”, Chính phủ khẳng định và đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Đánh giá kỹ lưỡng quy định kéo dài tuổi phục vụ

Cũng liên quan đến cấp Tướng, có ý kiến đề nghị đánh giá đầy đủ, toàn diện, đảm bảo tương quan về cấp bậc hàm cao nhất của các chức vụ, phân cấp chỉ huy, trên dưới trong công an nhân dân, nhất là chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng.

Giải trình, Chính phủ cho biết, việc quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng, Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá đã được đánh giá, rà soát kỹ, đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong công an nhân dân.

Bên cạnh đó, điều này cũng đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 điều 19 Luật Công an nhân dân là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân có chức vụ cao hơn là cấp trên của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân có chức vụ thấp hơn.

Khoản 4, điều 25, Luật Công an nhân dân, trưởng phòng và tương đương ở các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn lực lượng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Liên quan đến ý kiến đề nghị đánh giá kỹ lưỡng quy định kéo dài tuổi phục vụ, Chính phủ tiếp thu, rà soát, bổ sung nội dung thuyết trình các quy định về kéo dài tuổi phục vụ, 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng; cấp bậc hàm cao nhất của các chức vụ, chức danh để đảm bảo tính ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài, tạo đồng thuận trong xã hội và trong nội bộ lực lượng công an nhân dân…