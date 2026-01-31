Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính phủ Mỹ lại đóng cửa

31-01-2026 - 14:46 PM | Tài chính quốc tế

Thượng viện Mỹ ngày 30-1 thông qua gói chi tiêu thỏa hiệp, mở đường để Quốc hội tránh được một đợt đóng cửa chính phủ kéo dài.

Cuộc bỏ phiếu đạt tỉ lệ 71-29 diễn ra một ngày sau khi các thượng nghị sĩ Dân chủ và Tổng thống Donald Trump đạt được thỏa thuận tài trợ thêm 2 tuần cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Việc Đảng Cộng hòa đồng ý loại bỏ dự luật tài trợ cả năm cho DHS và thay bằng bản gia hạn 2 tuần được xem là thắng lợi lớn cho Đảng Dân chủ.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, người giúp đàm phán thỏa thuận cuối cùng, tuyên bố chiến thắng sau cuộc bỏ phiếu. "Thỏa thuận đạt được hôm nay đã làm đúng điều mà đảng Dân chủ mong muốn" – ông nói.

Chính phủ Mỹ chuẩn bị đóng cửa - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer

Tuy nhiên, theo Politico, thắng lợi của Thượng viện không ngăn được việc đóng cửa một phần chính phủ bắt đầu vào rạng sáng 31-1 (giờ địa phương, tức trưa 31-1 giờ Việt Nam).

Nguyên nhân là các nghị sĩ Hạ viện không có mặt tại Washington và dự kiến chỉ quay lại vào ngày 2-2.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ đã ban hành hướng dẫn đóng cửa đối với các cơ quan chưa được cấp ngân sách, bao gồm việc cho một số nhân viên nghỉ việc tạm thời.

Gói ngân sách thỏa hiệp trị giá 1.200 tỉ USD có thể gặp trở ngại tại Hạ viện, đặc biệt từ các nghị sĩ bảo thủ cứng rắn, những người tuyên bố sẽ phản đối mọi thay đổi của Thượng viện đối với dự luật mà Hạ viện đã thông qua trước đó.

Đảng Dân chủ sẽ phải tiếp tục đàm phán với Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa về những thay đổi chính sách mà họ chấp nhận đưa vào dự luật dài hạn.

Đảng Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng xem xét một số thay đổi nhưng họ đã bác bỏ một số yêu cầu chính của đảng Dân chủ, bao gồm việc buộc phải có lệnh tư pháp cho các vụ bắt giữ nhập cư.

"Tôi muốn các đồng nghiệp Cộng hòa lắng nghe kỹ: Thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ không ủng hộ dự luật DHS trừ khi nó kiềm chế Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và chấm dứt bạo lực" – ông Schumer nhấn mạnh.

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Muỗi đốt chân voi, ai thực sự là kẻ thắng, người thua?

Theo Cao Lực

Người Lao động

