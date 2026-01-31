Đức có nguy cơ trải qua năm thứ ba liên tiếp không tăng trưởng

Đức đang phải đối mặt với một năm tăng trưởng gần bằng không.

Theo số liệu chính thức được công bố hôm 30/1/2026, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm.

Dữ liệu từ Cơ quan Việc làm Liên bang (BA) cho thấy, số người thất nghiệp trong tháng 1/2026 nhiều hơn tháng 12/2025 là 177.000 người, nâng tổng số lên hơn 3 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp chưa điều chỉnh theo mùa tăng 0,4 điểm phần trăm lên 6,6%.

"Hiện tại thị trường lao động đang thiếu động lực", Giám đốc điều hành BA, Andrea Nahles, cho biết, đồng thời lưu ý rằng, các công ty vẫn thận trọng trong bối cảnh tăng trưởng chậm và bất ổn kinh tế.

Theo chỉ số PMI sơ bộ của S&P Global, hoạt động kinh doanh khu vực tư nhân của Đức đã mạnh lên trong tháng 1/2026, tuy nhiên, ngành sản xuất vẫn yếu, và tình trạng cắt giảm việc làm diễn ra nhanh hơn.

Báo cáo lao động được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn của đất nước có nguy cơ trải qua năm thứ ba liên tiếp không tăng trưởng.

Những khó khăn kinh tế của Đức xuất hiện sau hai năm suy thoái liên tiếp vào năm 2023 và 2024, và một giai đoạn gần như trì trệ vào năm 2025.

Tuần này, chính phủ đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2026 và 2027, cảnh báo rằng, các biện pháp tài chính đã không kích thích nền kinh tế nhanh như dự kiến.

Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche cho biết, đất nước phải chuyển hướng sang các “động lực tăng trưởng” mới, lập luận rằng, thế mạnh xuất khẩu truyền thống “không còn đủ sức thúc đẩy tăng trưởng của chúng ta nữa”.

Tình trạng suy thoái càng trầm trọng hơn do chi phí năng lượng tăng cao sau khi EU giảm nhập khẩu khí đốt đường ống từ Nga với giá tương đối rẻ sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Quyết định của khối này đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng, đẩy giá năng lượng bán buôn tăng vọt, làm tăng chi phí sinh hoạt, và gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh công nghiệp của các nước sản xuất như Đức.

Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng, kế hoạch đầu tư 1 nghìn tỷ euro (1,2 nghìn tỷ đô la) của chính phủ Đức vào cơ sở hạ tầng và quốc phòng, một phần của động thái quân sự hóa rộng khắp ở phần lớn các nước EU, có thể làm suy yếu nền kinh tế hơn nữa.

Viện Kinh tế Đức đã mô tả nền kinh tế đang rơi vào tình trạng "sốc" trong các dự báo gần đây, viện dẫn lý do là nhu cầu nước ngoài yếu, lãi suất cao và cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài.