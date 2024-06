Chính phủ trình Quốc hội xem xét bố trí 1.000 tỷ đồng cho dự án sân bay Gia Bình

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng nay 27/6, Chính phủ trình Quốc hội việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vến ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn nguồn tăng thu NSTW năm 2023 tập trung chủ yếu cho các dự án thuộc ngành quốc phòng, an ninh; các dự án giao thông quan trọng quốc gia, dự án xây dựng đường cao tốc trọng điểm, dự án giao thông giúp liên kết vùng, có tác động lan tỏa, giúp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và các dự án để thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Về dự kiến phương án phân bổ, tổng số 26.900 tỷ đồng sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2023 dự kiến bố trí cho 20 dự án thuộc 04 ngành, lĩnh vực: Quốc phòng: 2.000 tỷ đồng; An ninh: 4.000 tỷ đồng; giao thông: 19.380 tỷ đồng; Cải cách tư pháp: 1.520 tỷ đồng.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền phân bổ 8.680 tỷ đồng cho 6 dự án của Bộ Giao thông vận tải đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư. Nội dung này đã được Chính phủ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thẩm quyền.

Quốc hội xem xét quyết định 18.220 tỷ đồng cho 14 dự án (nếu tính theo phân cấp Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 giao cho 2 địa phương thực hiện thì tổng số là 15 dự án).

Trong đó, 13.700 tỷ đồng cho các dự án bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định, bao gồm: Mở rộng quy mô từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh cho dự án Cam Lộ - La Sơn 7.000 tỷ đồng, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang 1.500 tỷ đồng; Dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia sổ một của Bộ Công an 1.500 tỷ đồng; dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng.

3.500 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới, dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

4.520 tỷ đồng bố trí cho 4 dự án chưa cân đối đủ nguồn để phê duyệt hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư: 2.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; 2.520 tỷ đồng cho 3 dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (dự án sân bay Gia Bình của Bộ Công an là 1.000 tỷ đồng; 2 dự án của Tòa án nhân dân tối cao để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng trụ sở tòa án nhân dân các câp đê thực hiện Nghị quyết sổ 49-NQ/TW của Bộ Chỉnh trị là 1.520 tỷ đồng).

Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng trên và cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án từ nguồn dự phòng chung nguồn NSTW của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2023.

Đối với 4 dự án: Dự án sân bay Gia Bình; Xây dựng mới trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại 262 Đội cấn; dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân các cấp (giai đoạn 1), Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án căn cứ nguồn vốn và mức vốn dự kiến bố trí cho dự án từ nguồn vốn tăng thu NSTW năm 2023, nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh cho biết, Ủy ban TCNS kiến nghị Quốc hội xem xét, cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng dự phòng chung nguồn NSTW của KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2023.

Cùng với đó cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án từ nguồn dự phòng chung nguồn NSTW của KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2023.

Riêng các dự án chưa cân đối đủ nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư, vượt quá 20% tổng số vốn KHĐTCTH giai đoạn trước thì cho phép cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án căn cứ nguồn vốn và mức vốn tăng thu NSTW năm 2023 dự kiến bố trí cho dự án, nguồn vốn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Cơ quan thẩm tra kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ bảo đảm nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bố trí đủ số vốn còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư của các dự án theo đúng quy định của pháp luật.

“Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, danh mục dự án, bảo đảm việc bố trí vốn cho các dự án có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không để thất thoát, lãng phí” – ông Lê Quang Mạnh nói.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận hội trường nội dung này ngay trong sáng nay. Nội dung này dự kiến được Quốc hội xem xét, quyết định khi thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 vào sáng 29/6.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của đơn vị không quân Công an nhân dân. Bộ Công an thông tin, tháng 3/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Trung đoàn Không quân Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trung đoàn Không quân Công an nhân dân có nhiệm vụ tổ chức hoạt động bay phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an theo quy định.