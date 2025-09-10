Chính phủ yêu cầu không tăng giá các mặt hàng đột ngột

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 273/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các kết luận, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.

"Rà soát kỹ các nhiệm vụ trong tháng 9 và quý IV/2025 để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả; tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức để thực hiện tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030", nghị quyết nêu.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2025. Ảnh: VGP.

Nghị quyết nhấn mạnh, cần phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên , các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách; hoàn thành và vượt chỉ tiêu ngân sách nhà nước quý III và cả năm 2025.

Chính phủ cũng lưu ý, cần chủ động theo dõi diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm… để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp, ổn định thị trường.

"Chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý trên cơ sở đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tác động của việc điều chỉnh giá đến lạm phát, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, không tăng giá đột ngột và tăng giá cùng một thời điểm, hạn chế tác động lên lạm phát, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra", nghị quyết của Chính phủ nhấn mạnh.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng...

"Điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững", nghị quyết nêu.

Theo nghị quyết, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Bộ cũng cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá những rủi ro tiềm ẩn về lạm phát, tỷ giá và hệ thống ngân hàng, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2025.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chú trọng quản lý thu đối với các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới, dịch vụ ăn uống, lưu trú..., phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hóa đơn, chứng từ, thanh toán mua bán, giao dịch hàng hoá, dịch vụ.