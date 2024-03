Chinh phục kỳ thi THPT quốc gia 2024 môn toán cùng thầy Nguyễn Phan Tiến

Nắm chắc kiến thức nền tảng rồi mới tiếp cận các phần kiến thức nâng cao



Là môn học bắt buộc và có mặt trong nhiều khối thi khi xét tuyển đại học, môn Toán là môn học được nhiều học sinh chú trọng ôn luyện. Việc nắm chắc các kiến thức nền tảng sẽ giúp học sinh có thể vận dụng và cập nhật các kiến thức vận dụng nâng cao, đồng thời cũng giúp thí sinh dễ dàng phân biệt các đáp án, tránh bị những đáp án tương tự nhau đánh lừa.

Sau khi đã học xong chương trình lớp 12, các bạn nên ôn tập lại những phần mà bản thân còn yếu và tiếp tục tìm hiểu học những kiến thức nâng cao để có thể làm tốt các câu thuộc tính vận dụng trong đề thi.





Vào thời điểm hiện tại hầu hết các bạn học sinh cần phải học hết toàn bộ kiến thức nền tảng chương trình lớp 12. Việc này sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để ôn tập lại những phần còn yếu cũng như tiếp tục tìm hiểu học những kiến thức nâng cao.

Nguyễn Phan Tiến, hay còn gọi là thầy Tiến Toán, là một trong những cái tên quen thuộc với hàng ngàn học sinh trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm ôn luyện thi THPT Quốc gia cho các khối lớp 10, 11, 12 thầy đã chia sẻ: "Ở giai đoạn này các bạn cần áp dụng cách học đào sâu vào kiến thức cơ bản trước đó. Chia các kiến thức học theo từng chuyên đề. Và trong quá trình học, thấy bản thân hổng kiến thức nào, phải tự ôn lại kiến thức đó để nắm vững hơn. Ngoài ra, cần phải ứng dụng thực tế kiến thức vào các dạng bài cụ thể, từ dễ đến khó trong đề thi, liệt kê, tổng kết dạng bài, phương pháp giải."

"Đây cũng là giai đoạn quan trọng đòi hỏi các em phải tự giác và ý thức hơn trong học tập. Ngoài việc học trên lớp thì về nhà các em cũng phải làm bài tập, tự tìm tòi và đọc sách thêm thì việc học mới có tiến bộ vượt bậc. Tôi cũng có các lớp ôn luyện, đặc biệt là sẽ có những bài giảng miễn phí, những bài chia sẻ kỹ hơn về phương pháp học tập và ôn luyện trên các kênh Youtube, Facebook của mình với hy vọng có thể giúp cho các học sinh có điều kiện khó khăn tiếp cận được kiến thức và đồng thời giúp tất cả các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi". Thầy Tiến chia sẻ thêm.



Có thể thấy, trong giai đoạn nước rút các học sinh cần chuẩn bị thật tốt về cả kiến thức lẫn tinh thần để có thể chinh phục kỳ thi với kết quả cao. Để làm được điều này mỗi học sinh cần rèn luyện cũng như chọn cho mình lộ trình, phương pháp phù hợp với bản thân.

Tìm ra phương pháp, kế hoạch ôn thi môn Toán hiệu quả

Để chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia, bên cạnh việc chăm chỉ học tập, ôn thi THPT Quốc gia thì bạn cần nắm được những phương pháp học tập hiệu quả. Để lên lộ trình ôn luyện môn Toán hiệu quả, học sinh cần căn cứ vào ba yếu tố: xác định năng lực để chọn mục tiêu, tìm kiếm phương pháp phù hợp với bản thân, luyện tập nhuần nhuyễn các kiến thức và kĩ năng phòng thi. Học sinh có thể nhờ đến sự tư vấn và hỗ trợ của các thầy cô trực tiếp giảng dạy mình, nên đặt mục tiêu cao một chút và điều chỉnh dần trong quá trình học.

Thông thường, ôn thi trải qua 3 giai đoạn: tạo kiến thức nền tảng, tổng ôn và luyện đề. Tuy nhiên, giai đoạn tạo kiến thức nền tảng và tổng ôn có thể đan xen lẫn nhau. Thời điểm bắt đầu luyện đề lí tưởng nhất là tháng 3, 4 dương lịch và học sinh nên hoàn thành kiến thức trước khi bước vào giai đoạn này.

Thầy Nguyễn Phan Tiến cho biết: "Mỗi học sinh cần lập riêng cho mình một thời gian biểu theo từng tuần cụ thể, ít nhất hai buổi một tuần cho việc học Toán, mỗi buổi từ 2 - 3 tiếng để tự học và hoàn thành các bài tập, đề thi… liên quan đến môn Toán. Cấu trúc môn Toán trong năm 2024 không chỉ có kiến thức lớp 12 mà còn cả lớp 11. Trong đó 45 câu sẽ thuộc kiến thức lớp 12 và 5 câu còn lại là nội dung liên quan lớp 11. Do vậy, học sinh cần căn cứ vào đó để xác lập kế hoạch cho hiệu quả. Đặc biệt, học sinh nên cân bằng giữa việc học tập và nghỉ ngơi, tránh vắt kiệt sức ngay từ thời gian đầu mà đuối sức khi bước vào giai đoạn cao điểm".

Trong khoảng thời gian nước rút này, các bạn học sinh có thể tìm đến các lớp học, thầy cô đã có kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia để nhanh chóng tìm được phương pháp cũng như lộ trình ôn thi phù hợp, hiệu quả với bản thân. Chúc các sĩ tử thuận lợi "vượt vũ môn" đạt được thành tích cao trong kì thi sắp tới!