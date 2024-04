C69 ĐHĐCĐ thường niên 2024: đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh lợi nhuận

Kết quả kinh doanh 2023 và mục tiêu 2024 tăng trưởng gần gấp đôi về lợi nhuận

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2023, kết quả kinh năm 2023, C69 ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2023 đạt 1.249 tỷ đồng và 10,9 tỷ đồng, lần lượt đạt 94,6% và 34,1% kế hoạch đặt ra. Mặc dù doanh thu duy trì khá ổn định, lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra, song trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành xây dựng, bất động sản đều gặp khó khăn, sụt giảm mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận, thậm chí ghi nhận lỗ và đối diện nguy cơ phá sản thì những kết quả kinh doanh mà C69 đã đạt được năm 2023 rất đáng ghi nhận, việc giữ vững được thị trường, duy trì ổn định công ăn việc làm và bảo toàn được lực lượng nhân sự cho thấy năng lực nội tại vững mạnh, duy trì được đà tăng trưởng ngay trong giai đoạn khó khăn nhất.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, C69 đã trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến 1.260 tỷ đồng duy trì ở mức độ ổn định, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến 20 tỷ đồng, quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh 83%, gần gấp đôi so với 2023. Các báo cáo và tờ trình lần lượt được trình bày: Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban tổng giám đốc, báo Ban kiểm soát cũng như các tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tờ trình thông qua BCTC 2023, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức thù lao dự kiến của HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 với cơ cấu nhân sự trẻ hóa, có đủ kiến thức và năng lực là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát triển ổn định trong dài hạn.

HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2029 gồm 05 thành viên: ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Tuấn Nghĩa – TV HĐQT, bà Tiêu Thị Bạch Dương – TV HĐQT, bà Vũ Thị Thu Hiền – TV HĐQT, bà Vũ Lê Hoa – TVHĐQT độc lập. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 người: bà Lại Thị Lý – Trưởng BKS, bà Phạm Thị Doan – TV BKS, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – TV BKS. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội, cam kết sẽ tiếp tục thực thi những mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, cam kết cống kiến và nỗ lực vì sự phát triển của doanh nghiệp, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Cũng tại đại hội, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ các nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty nhằm phù hợp với quy định pháp luật và thực tế quản trị, vận hành doanh nghiệp.

C69 cũng trình ĐHĐCĐ về việc không chia cổ tức năm 2023, tạm thời giữ lại toàn bộ nguồn lực để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và rủi ro tiềm ẩn. Tại thời điểm thị trường và kết quả kinh doanh có những chuyển biến tích cực, HĐQT sẽ xem xét phương án và trình ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc chia cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

Liên tiếp đón nhận tin vui ngay trước ngày ĐHĐCĐ 2024 diễn ra

Chỉ một vài ngày ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra, C69 liên tiếp đón nhiều các sự kiện, tin tức tích cực. Ngay trước đó, C69 đã hoàn tất tăng tỷ lệ góp vốn tại công ty Cổ phần Cơ Điện Nông Nghiệp Hải Dương, tăng tỷ lệ sở hữu từ 43.33% lên 48.00% nhằm bổ sung năng lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tòa nhà văn phòng 15 tầng - nơi C69 dự kiến đặt trụ sở, văn phòng làm việc khi công trình hoàn thiện.

Cũng trong tháng 4, C69 vinh dự được đón nhận một số giải thưởng lớn: Năm thứ 4 liên tiếp, C69 giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024 (FAST500) với bước tiến vượt bậc vươn lên đứng ở vị trí số 79/500; Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2024; Giải thưởng "Sản phẩm – dịch vụ chất lượng ASEAN 2024".

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi

Tại đại hội năm nay, các câu hỏi thảo luận được các cổ đông quan tâm chủ yếu xoay quanh các nội dung chính: Nguyên nhân lợi nhuận năm 2023 sụt giảm sâu so với năm 2022; Tiến độ triển khai các dự án bất động sản làm cơ sở tăng trưởng doanh thu lợi nhuận; Các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại ô tô; Tối ưu hóa lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính; Kế hoạch tổng thể để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, mang lại doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp?

Đoàn chủ tọa đã lần lượt giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của các cổ đông.

Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch HĐQT trả lời thắc mắc của cổ đông tại Đại hội

Đối với kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy kinh doanh để mang lại nguồn thu và gia tăng lợi nhuận. Ông Lê Minh Tân – chủ tịch HĐQT trả lời: C69 vẫn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, và tập trung chính vào 03 mảng kinh doanh mũi nhọn:

Lĩnh vực bất động sản và xây dựng: Tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án đang triển khai và tìm kiếm thêm các dự án có tiềm năng, dư địa tăng trưởng tốt và pháp lý rõ ràng, minh bạch; Tập trung phát triển các dự án bất động sản dân cư, bất động sản công nghiệp và bất động sản văn phòng; mở rộng thêm loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, lưu trú. Trong đó: Bất động sản dân cư và bất động sản công nghiệp là mũi nhọn được ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này; Hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng, công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách để tạo dựng uy tín với các chủ đầu tư, tạo tiền đề cho các dự án, công trình tiếp theo.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Tập trung vào hoạt động thương mại, vật liệu xây dựng: xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể, kiểm soát và tối ưu hoá chi phí và cơ cấu một phần đáp ứng nhu cầu xây dựng, đầu tư bất động sản cho các công ty trong hệ sinh thái. Đối với hoạt động thương mại ô tô: Nghiên cứu, củng cố lại mạng lưới đại lý phân phối và sửa chữa ô tô chính hãng tiêu chuẩn cao, tiếp tục mở rộng thị trường, mở rộng phân khúc khách hàng, gia tăng dịch vụ và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới với những hãng xe mới tiềm năng phát triển. Xe điện cũng nằm trong danh sách được nghiên cứu, triển khai.

Đầu tư tài chính: Tiếp tục duy trì tỷ lệ đầu tư dài hạn vào các công ty thuộc các lĩnh vực thương mại, sản xuất, xây dựng, bất động sản và tăng cường nguồn lực để tập trung triển khai để các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty này sớm mang lại hiệu quả tốt.

Lợi nhuận sau thuế công ty 2023 ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với 2022 và chưa đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua do một số nguyên nhân: Thị trường tiếp tục khó khăn do chịu tác động của đại dịch Covid-19; Thị trường bất động sản đóng băng; Thị trường kinh doanh ô tô ảm đạm và sụt giảm; Giá nguyên vật liệu biến động tăng mạnh; Các kênh huy động vốn bị thắt chặt, dẫn đến chi phí huy động vốn tăng cao; Tiến độ triển khai các dự án bất động sản, công trình xây dựng bị chậm lại ảnh hưởng việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2023; Chính sách pháp luật đang trong giai đoạn chuẩn bị thay đổi, ảnh hưởng lớn đến tâm lý của thị trường. Tuy nhiên, trong khi doanh nghiệp khác cùng ngành gặp nhiều khó khăn, giảm quy mô, giảm nhân sự và thậm chí ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ thì C69 vẫn duy trì được doanh thu ổn định và ghi nhận lợi nhuận dương là kết quả đáng khích lệ. Năm 2024 thị trường bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc, các nút thắt bắt đầu được gỡ dần, C69 định hướng tập trung vào một số hoạt động chủ yếu: Tập trung vào bộ máy nhân sự, nâng cao năng suất lao động; Tiến tới việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị và kế toán; Kiểm soát tốt chi phí và rủi ro; Tập trung vào các hoạt động kinh doanh có tiềm năng hồi phục mạnh: các dự án bất động sản tại Hải Dương, Bắc Ninh, Đaknong, công trình xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, ô tô; Mở rộng một số sản phẩm, dịch kinh doanh mới: dịch vụ môi giới, tư vấn bán hàng, đồng thời mở rộng thêm sản phẩm, dịch vụ thương mại và tối ưu hóa lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính.

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đối với tiến độ triển khai các dự án bất động sản năm 2024, C69 tập trung thúc đẩy hoàn thiện một số dự án trọng điểm: Thúc đẩy việc bàn giao nhanh cho khách hàng những sản phẩm thuộc dự án Khu dân cư Thôn Cả (Bắc Ninh); Đẩy mạnh tiến độ triển khai án Do Nha (Bắc Ninh) và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư tại Đak Nông; Rút ngắn thời gian hoàn thiện các công trình xây dựng đang triển khai tại Pacop, Chiềng Tương (Sơn La) và tòa nhà văn phòng 15 tầng Nguyễn Lương Bằng (Hải Dương), các dự án khác bất động sản công nghiệp vẫn đang được triển khai theo đúng tiến độ, đồng thời tìm kiếm các công trình, dự án mới, mở rộng thêm các loại hình dịch vụ: môi giới, tư vấn bán hàng…Nếu tiến độ nhanh, dự kiến doanh thu mảng bất độn sản có thể đạt150 tỷ từ cuối 2024- 2025.

ĐHĐCĐTN năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng thuận, nhất trí cao tại đại hội.