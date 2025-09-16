Chính sách miễn viện phí toàn dân sẽ triển khai thế nào?

Chính sách miễn viện phí cơ bản cho toàn dân đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận sau khi Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị được ban hành. Đây là chủ trương được đánh giá mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau" trong chăm sóc sức khỏe.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ, hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi tình trạng sức khỏe suốt vòng đời - từ khi còn trong bụng mẹ cho đến tuổi già.

Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ từng bước triển khai chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân trong phạm vi quyền lợi của bảo hiểm y tế. Nhà nước và Quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả các dịch vụ y tế thiết yếu, giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính khi người dân không may mắc bệnh.

Chính sách sẽ được thực hiện theo lộ trình và vẫn dựa trên nền tảng trụ cột là bảo hiểm y tế . Những dịch vụ ngoài danh mục cơ bản, dịch vụ theo yêu cầu hoặc có mức chi vượt trần sẽ tiếp tục áp dụng cơ chế đồng chi trả để nâng cao ý thức tiết kiệm, sử dụng hợp lý nguồn lực y tế.

Người dân đi khám tại một cơ sở y tế tại thành phố Hà Nội. (Ảnh: Như Loan)

Bộ Y tế đang xây dựng đề án triển khai, trong đó ưu tiên trước hết cho các nhóm yếu thế, người nghèo, người có thu nhập thấp và các nhóm cần bảo trợ khác. Để đảm bảo hiệu quả và công bằng, chính sách miễn viện phí sẽ gắn chặt với bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, hướng tới mục tiêu trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2026 và đạt 100% vào năm 2030.

Từ năm 2027, mức đóng bảo hiểm y tế có thể được điều chỉnh theo quy định của pháp luật để phù hợp với phạm vi quyền lợi mở rộng, đồng thời Quỹ bảo hiểm y tế sẽ tăng mức chi trả cho các hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm, đặc biệt đối với các bệnh mạn tính và nhóm ưu tiên.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nghị quyết số 72 cũng đặt mục tiêu nâng cao toàn diện thể lực, trí lực và tuổi thọ người dân. Chiều cao trung bình của trẻ từ 1-18 tuổi sẽ tăng tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi vào năm 2030, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt ít nhất 68 năm.

Các chỉ tiêu sức khỏe khác cũng được nâng cao như tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95%, tỷ lệ người dân thường xuyên vận động tăng 10%, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ như rượu bia, thuốc lá và ô nhiễm môi trường.

Song song với chính sách tài chính, hệ thống y tế cơ sở cũng sẽ được đầu tư mạnh mẽ. Đến năm 2027, 100% trạm y tế xã sẽ được hoàn thiện về cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực, phấn đấu mỗi trạm có ít nhất 4–5 bác sĩ. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã được đặt mục tiêu đạt trên 20%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị đặt mục tiêu hệ thống y tế Việt Nam phải hiện đại, công bằng, bền vững, người dân có tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, sống khỏe mạnh ít nhất 71 năm, và tầm vóc, thể lực thanh niên ngang tầm các quốc gia phát triển trong khu vực.