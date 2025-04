Chính thức áp thuế chống bán phá giá tôn mạ xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc

Ngày 1/4, Bộ Công Thương chính thức công bố quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây kết quả của cuộc điều tra khởi xướng từ tháng 6/2024 theo đề nghị của 5 công ty thép lớn trong nước gồm Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Phương Nam, Tôn Đông Á và China Steel & Nippon Steel Việt Nam.

Theo quyết định từ Bộ Công Thương, mức thuế áp dụng khác nhau tùy thuộc vào từng nhà sản xuất, xuất khẩu. Các sản phẩm từ Trung Quốc có thể bị áp mức thuế cao nhất lên đến 37,13%, trong khi sản phẩm từ Hàn Quốc chịu mức thuế tối đa là 15,67%. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành và có thời hạn áp dụng là 120 ngày kể từ ngày có hiệu lực.

Các sản phẩm thuộc diện bị áp thuế là thép mạ (tôn mạ) - các sản phẩm thép carbon cán phẳng ở dạng cuộn và không phải dạng cuộn, chứa hàm lượng carbon dưới 0,60% tính theo khối lượng, đã được phủ, tráng, mạ hoặc phủ kim loại chống ăn mòn.

Đáng chú ý, với các doanh nghiệp thép Trung Quốc, Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd. cùng các công ty liên quan phải chịu mức thuế 37,13%. Còn với doanh nghiệp thép Hàn Quốc, Hyundai Steel Company bị áp mức thuế 13,7%, và các nhà sản xuất, xuất khẩu khác từ Hàn Quốc phải chịu mức thuế 15,67%.

Mặt khác, một số công ty vẫn được hưởng mức thuế 0%. Tại Trung Quốc, Boxing Hengrui New Material Co., Ltd. và Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. là hai công ty được mức thuế 0%. Với các sản phẩm từ Hàn Quốc, POSCO, KG Dongbu Steel và Dongkuk Coated Metal được hưởng mức thuế 0%.

Trước đó, Việt Nam cũng áp thuế chống bán phá giá tạm thời với thép HRC từ Trung Quốc.