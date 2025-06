Chính thức bàn giao D-Homme “Tổ ấm may đo cho gia đình Việt”

Chạm tay vào "giá trị thực"

Không còn là hình ảnh phối cảnh 3D hay trên bản vẽ, D-Homme nay đã hiện hữu với đầy đủ giá trị có thể kiểm chứng. Từ khối nhà cao tầng vững chãi, mặt dựng kiến trúc nổi bật đến hệ tiện ích hoàn thiện và các căn hộ sẵn sàng đón cư dân, mọi chi tiết đều cho thấy sự đầu tư bài bản cũng như cam kết chất lượng được thực hiện một cách nghiêm túc của chủ đầu tư. Chính sự chỉn chu ấy đã mang đến cảm giác an tâm cho những ai chọn D-Homme làm nơi khởi đầu cho một cuộc sống trọn vẹn.

Không dừng lại ở đó, dự án còn ghi dấu bằng tiềm năng khai thác vượt trội nhờ vị trí đắc địa trên trục đường Hồng Bàng - tâm điểm giao thương và kết nối của khu Tây TP.HCM. Những giá trị ấy đã hội tụ trọn vẹn để làm nên một dự án xứng tầm hiện hữu, bước vào và an tâm lựa chọn để an cư..

Khi cam kết trở thành hiện thực, đẳng cấp bắt đầu từ không gian sống

Ngay khi cánh cửa căn hộ mở ra, cảm giác an tâm lập tức lan tỏa - bởi từng chi tiết tại D-Homme đều được chăm chút hoàn thiện theo đúng triết lý "lấy con người làm trung tâm". Không gian sống nơi đây được kiến tạo từ sự hài hòa giữa cấu trúc, ánh sáng, công năng và cảm xúc, tất cả được tính toán nhằm mang đến trải nghiệm sống bền vững cho cư dân.

Được thiết kế theo tinh thần "may đo" cho người Việt, từng đường nét kiến trúc tại D-Homme đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tối ưu khả năng đón sáng và lưu thông không khí. Nhờ bố trí theo phương ngang, hầu hết các phòng trong mỗi căn hộ đều tiếp cận được nguồn sáng tự nhiên và gió đối lưu, mang lại cảm giác thông thoáng, dễ chịu trong suốt quá trình sinh hoạt. Song song đó, hệ thống an ninh được tích hợp công nghệ thông minh hiện đại, kiểm soát chặt chẽ nhiều lớp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân. Không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, D-Homme còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng sống cộng đồng - nơi cư dân không đơn thuần cùng chia sẻ không gian, mà còn đồng điệu trong phong cách sống văn minh, hiện đại.

Thiết kế theo phương ngang giúp tối ưu đón sáng và đón gió, căn hộ cao cấp D-Homme mang đến không gian sống thông thoáng và dễ chịu.

Bên cạnh tối ưu thiết kế tổng thể, từng căn hộ tại D-Homme còn được bố trí với bố cục hợp lý, cân bằng giữa sự riêng tư và kết nối. Là trung tâm sinh hoạt chung của cả tổ ấm, phòng khách rộng rãi mang đến không gian lý tưởng để gia đình sum họp và sẻ chia những khoảnh khắc đời thường. Khu bếp được tách biệt với sàn nước riêng và hệ thống ngăn mùi hiệu quả - vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu gia chủ, vừa duy trì không khí ấm cúng vốn là nét đặc trưng trong mỗi tổ ấm Việt. Riêng phòng tắm được chăm chút để trở thành không gian thư giãn lý tưởng, để mỗi ngày bắt đầu bằng sự dễ chịu và khép lại bằng cảm giác bình yên.

Không gian bếp tách biệt, tiện lợi trong sử dụng và giữ nguyên sự ấm cúng truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở sự chỉn chu trong từng không gian sống, D-Homme còn nâng tầm trải nghiệm cư dân với hệ sinh thái tiện ích khép kín, được vận hành đồng bộ ngay trong nội khu. Hồ bơi vô cực trên tầng thượng, sky garden và sân dưỡng sinh không chỉ đóng vai trò là điểm nhấn cảnh quan, mà còn đưa thiên nhiên hiện diện hài hòa trong từng nhịp sống thường nhật. Tại tầng 4, hồ bơi điện phân trở thành lựa chọn thư giãn an toàn, lành mạnh, phù hợp với cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích năng động như phòng gym, rạp chiếu phim ngoài trời và khu sinh hoạt cộng đồng cũng được tích hợp, đồng hành cùng cư dân trong việc duy trì thể lực, gắn kết cộng đồng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Hồ bơi điện phân tại tầng 4 mang đến trải nghiệm thư giãn an toàn, thân thiện với sức khỏe cho mọi lứa tuổi.

Cơ hội cuối cùng để sở hữu tổ ấm xứng tầm đẳng cấp

D-Homme sở hữu đồng thời ba lợi thế nổi bật: vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và căn hộ đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao. Đây chính là nền tảng tạo nên giá trị thực cho một không gian sống chất lượng, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn khai thác lâu dài.

Với chính sách bán hàng được thiết kế linh hoạt: thanh toán chỉ từ 30% là có thể nhận nhà, chiết khấu lên đến 9% và hàng loạt ưu đãi thiết thực như tặng thiết bị bếp cao cấp từ thương hiệu Đức, các chính sách ưu đãi hấp dẫn…đây chính là cơ hội lý tưởng cho những khách hàng mong muốn nhanh chóng sở hữu một không gian sống đã hoàn thiện. Đặc biệt, sức hút từ thị trường dành cho dự án đang không ngừng gia tăng khiến nhiều căn hộ - nhất là những căn có vị trí và tầm nhìn đẹp - nhanh chóng được lựa chọn. Hiện chỉ còn một vài căn cuối cùng với vị trí đắc địa và tầm nhìn đẹp – đây là thời điểm vàng để sở hữu không gian sống lý tưởng tại D-Homme.

Dự án hiện chỉ còn lại số ít căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp dành cho những khách hàng kịp thời nắm bắt cơ hội cuối.

Hôm nay, về nhà cùng D-Homme

Mỗi người đều có hình dung riêng về nơi gọi là "nhà" - nơi đủ yên để dừng lại, đủ chất lượng để gìn giữ những điều quan trọng nhất. Với D-Homme, hình dung ấy đã thành hình - một không gian sống đã hiện hữu, sẵn sàng đón chào những gia chủ cuối cùng đến thắp sáng đèn tổ ấm.

Truy cập https://dhomme.com.vn hoặc liên hệ hotline 0987 21 79 79 để biết thêm thông tin chi tiết.