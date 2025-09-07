Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính thức bán ra xe Việt làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn: Bước đầu trong kế hoạch 'nhân bản' cả Vingroup

07-09-2025 - 08:38 AM | Thị trường

VinFast VF 6 và VF 7 là bước khởi đầu trong kế hoạch đưa cả Vingroup tới Ấn Độ của ông Phạm Nhật Vượng.

Chính thức bán ra xe Việt làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn: Bước đầu trong kế hoạch 'nhân bản' cả Vingroup- Ảnh 1.

Công nhân kiểm tra xe VinFast VF 6 tại nhà máy của hãng ở Ấn Độ. Nguồn: Evo India

Mới đây, VinFast đã chính thức giới thiệu hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ. Đây là những mẫu xe đầu tiên được sản xuất trực tiếp tại nhà máy VinFast ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu, do người Ấn Độ thực hiện và phục vụ thị trường Ấn Độ .

Hai mẫu xe nằm ở phân khúc SUV điện đang tăng trưởng mạnh, được phát triển với nhiều phiên bản và mức giá khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Ấn Độ.

Chính thức bán ra xe Việt làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn: Bước đầu trong kế hoạch 'nhân bản' cả Vingroup- Ảnh 2.

Trên thực tế, hai mẫu VF 6 và VF 7 mà VinFast sản xuất cho thị trường Ấn Độ có một số tinh chỉnh nhằm phù hợp hơn với điều kiện địa phương. Autocar India ghi nhận một số thay đổi đáng chú ý như sau: Độ cao gầm xe tăng lên 190 mm; sử dụng lốp dày hơn, mâm nhỏ hơn nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình; thêm khay sạc không dây cho VF 7 và khu vực hộc cửa đủ chứa chai nước 1 lít, phục vụ sự tiện lợi trong sử dụng hàng ngày.

Một vấn đề được báo chí địa phương đưa ra là việc cửa sổ trời cố định thiếu rèm che nắng, có thể khiến nội thất nóng lên nhanh chóng, nhất là trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Ấn Độ. Theo Autocar India, VinFast đã lắng nghe phản hồi này và dự kiến sẽ bổ sung tấm chắn ánh nắng khi xe được chính thức bán ra.

Chính thức bán ra xe Việt làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn: Bước đầu trong kế hoạch 'nhân bản' cả Vingroup- Ảnh 3.

Bên trong nhà máy VinFast Ấn Độ. Nguồn: Evo India

VF 6 và VF 7 được xem là hai mẫu xe chiến lược của VinFast, nằm tại phân khúc SUV điện cỡ nhỏ và trung, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Điều thú vị là trong thời gian tới, VinFast sẽ phát triển hai mẫu xe này theo kiến trúc điện – điện tử zonal E/E .

Trước đây, ô tô thường sử dụng kiến trúc domain-based , trong đó các chức năng điện – điện tử (giải trí, truyền động, an toàn, hỗ trợ lái…) được gom theo chức năng riêng. Song, cách tiếp cận này sẽ khiến hệ thống trở nên phức tạp khi số lượng tính năng tăng lên.

Trong khi đó, kiến trúc điện - điện tử zonal E/E , thay vì gom các bộ phận điện/điện tử theo miền chức năng, sẽ phân chia thành các “vùng” (zone) vật lý. Mỗi vùng xử lý tất cả tín hiệu điện tử tại chỗ và kết nối với bộ điều khiển trung tâm qua một mạng truyền thông tốc độ cao.

Chính thức bán ra xe Việt làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn: Bước đầu trong kế hoạch 'nhân bản' cả Vingroup- Ảnh 4.

VinFast VF 7 dành cho thị trường Ấn Độ.

Áp dụng kiến trúc điện - điện tử Zonal E/E mang lại một số lợi ích như:

- Giảm độ phức tạp: Ít dây dẫn hơn, hệ thống gọn nhẹ hơn.

- Tăng tính linh hoạt: Dễ dàng nâng cấp hoặc thêm tính năng mới.

- Hiệu quả chi phí: Cắt giảm vật liệu, giảm trọng lượng xe.

- Hỗ trợ phần mềm: Thích hợp cho việc cập nhật OTA (Over-the-Air) và tích hợp các dịch vụ thông minh.

Kiến trúc điện - điện tử Zonal E/E là phương thức mới với Tesla là đơn vị đầu tiên áp dụng, nay lan dần ra toàn ngành xe do ưu điểm mà kiến trúc này mang lại. Việc VinFast triển khai kiến trúc này cho VF 6 và VF 7 được xem là bước đi quan trọng để nâng cao tính cạnh tranh quốc tế.

Hiện nay, Limo Green là mẫu xe đầu tiên VinFast áp dụng lối thiết kế này.

Chính thức bán ra xe Việt làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn: Bước đầu trong kế hoạch 'nhân bản' cả Vingroup- Ảnh 5.

VinFast VF 6 dành cho thị trường Ấn Độ.

Việc khánh thành nhà máy và sản xuất VF 6, VF 7 tại Ấn Độ không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh doanh xe điện. Ông Phạm Sanh Châu từng chia sẻ rằng VinFast sẽ là "cửa ngõ" để Vingroup mở rộng cả hệ sinh thái sang thị trường hơn 1,4 tỷ dân này .

Sau mảng xe điện với VinFast, toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh của Vingroup – từ y tế, giáo dục, thương mại bán lẻ đến bất động sản và công nghệ – sẽ có thể được mang tới Ấn Độ. Động thái này có thể xuất phát từ việc Ấn Độ hiện đã trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, vượt cả Anh, Pháp và Nga về quy mô GDP.

Theo Phạm Nhật Quỳnh

Nhịp sống thị trường

