Chính thức công bố quy hoạch mạng lưới cao tốc, quốc lộ tầm nhìn đến 2050

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông - Ảnh: Báo XD

Sáng 23/7, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố về điều chỉnh quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Quy hoạch mạng lưới đường bộ là quy hoạch ngành quốc gia, có vai trò định hướng phát triển hệ thống đường bộ trên phạm vi cả nước; là cơ sở để quản lý, huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường liên kết vùng và kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị, cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không cùng các đầu mối giao thông quan trọng.

Bổ sung 5 tuyến cao tốc mới

Theo quyết định điều chỉnh, mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch gồm 46 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10.106km; hệ thống quốc lộ gồm 136 tuyến, tổng chiều dài khoảng 26.340km.

Quyết định bổ sung 5 tuyến cao tốc mới; điều chỉnh phạm vi, tiến trình đầu tư và quy mô một số tuyến cao tốc; điều chỉnh phạm vi 12 tuyến quốc lộ và điều chuyển 36 tuyến quốc lộ về đường địa phương.

Cụ thể, trục dọc Bắc-Nam gồm: tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.158km, quy mô từ 4 đến 12 làn xe; tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây từ phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đến xã Châu Thành, tỉnh An Giang, chiều dài khoảng 1.249km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Khu vực phía Bắc gồm 15 tuyến, chiều dài khoảng 2.842km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 14 tuyến, chiều dài khoảng 1.746km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực phía Nam gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1.385km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe.

Ngoài ra, quy hoạch Vành đai đô thị Hà Nội gồm 3 tuyến, chiều dài khoảng 427km (không bao gồm các đoạn đi trùng các tuyến cao tốc khác), quy mô 6 làn xe. Vành đai đô thị Thành phố Hồ Chí Minh gồm 2 tuyến, chiều dài khoảng 299km, quy mô 8 làn xe.

Các tuyến cao tốc cũng bổ sung mới gồm: Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La được chia làm 7 đoạn gồm: Tà Lùng-Đông Khê, Đông Khê-Thất Khê (đi trùng cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh), Lạng Sơn-Thái Nguyên, Thái Nguyên-Tuyên Quang, Tuyên Quang-Lào Cai, Lào Cai-Lai Châu (đi trùng cao tốc Bảo Hà-Lai Châu và Lai Châu-Sơn La. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Vành đai trung du phía Bắc được chia làm 3 đoạn với chiều dài khoảng 378km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La gồm: Lạng Sơn-Thái Nguyên, Thái Nguyên-Lào Cai và Lào Cai-Sơn La. Trong đó, đoạn Lạng Sơn-Thái Nguyên được đầu tư trước và sau năm 2030, các đoạn còn lại đầu tư sau năm 2030.

Cao tốc Hà Tĩnh-Cầu Treo dài khoảng 85km được chia làm 2 đoạn gồm: Hà Tĩnh-đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh-Cầu Treo. Tuyến được quy hoạch quy mô 4-6 làn xe, đầu tư trước và sau năm 2030.

Cao tốc Huế-A Lưới dài khoảng 45km được định hướng kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa-Bu Prăng dài khoảng 141km được chia làm 2 đoạn gồm: Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa và Gia Nghĩa-Bu Prăng. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, trong đó đoạn Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa được xác định đầu tư trước và sau năm 2030, đoạn Gia Nghĩa-Bu Prăng đầu tư sau năm 2030.

Điều chỉnh tiến trình đầu tư 7 tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây

Quy hoạch cũng điều chỉnh tiến trình đầu tư 7 tuyến/đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi-Gia Nghĩa dài 355km, quy mô 6 làn xe sẽ được đầu tư trước và sau năm 2030; Bảo Hà-Lai Châu dài 163km, quy mô 4 làn xe đầu tư trước năm 2030; Nội Bài-Bắc Ninh-Hạ Long dài 140km, quy mô 6 làn xe đầu tư trước và sau năm 2030; Vũng Áng-Cha Lo (dài 95km), Phú Yên-Đắk Lắk đoạn Phú Yên-Buôn Hồ (dài 120km), Nha Trang-Liên Khương (dài 98km), Thành phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long-Cần Thơ-Cà Mau (dài 283km) đều có quy mô 4 làn xe đầu tư trước và sau năm 2030.

"Quyết định điều chỉnh quy hoạch đường bộ cũng đồng thời hiệu chỉnh nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư và cho phép địa phương chủ động đầu tư trước năm 2030 đối với các tuyến có tiến trình đầu tư sau năm 2030 khi cân đối, bố trí được nguồn lực và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương chủ động hơn trong phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy liên kết vùng," ông Hoài cho hay.

Nhấn mạnh quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ và gắn với khả năng cân đối nguồn lực, trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung thực hiện chủ động rà soát, cập nhật các nội dung liên quan trong quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác; quản lý chặt chẽ quỹ đất, hành lang an toàn đường bộ và không gian phát triển dành cho các tuyến đường theo quy hoạch.

Địa phương tăng cường phối hợp xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hợp pháp; tổ chức triển khai các dự án có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả liên kết vùng và kết nối giữa các phương thức vận tải.

Đối với các tuyến quốc lộ điều chuyển về đường địa phương, các cơ quan liên quan cần phối hợp cập nhật quy hoạch, bàn giao, tiếp nhận và tổ chức quản lý theo đúng quy định; bảo đảm giao thông, duy tu, bảo trì được liên tục, an toàn và không ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy hoạch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.