Chính thức công nhận tỉnh Đồng Nai đạt đô thị loại I

Theo Nguyễn Tuấn | 16-04-2026 - 19:14 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo quyết định, toàn bộ phạm vi ranh giới tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên hơn 12.700 km2, có 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 gần 4,5 triệu người được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Chính thức công nhận tỉnh Đồng Nai đạt đô thị loại I - Ảnh 1.

Đồng Nai chính thức được công nhận là đô thị loại I. (Trong ảnh là một góc đô thị phường Trấn Biên)

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải đạt đủ 7 tiêu chí về quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỉ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỉ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định; tiêu chí đô thị loại I; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai hiện nay đã đạt đủ 7/7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển và tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Đây là bước chuyển cần thiết nhằm thiết lập mô hình quản trị tương xứng với quy mô phát triển, mức độ liên kết và vai trò ngày càng gia tăng của Đồng Nai trong tổng thể phát triển quốc gia.

Trước đó, ngày 14-4, tại Phiên họp thứ nhất cho ý kiến tờ trình của Chính phủ về việc thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai, thành lập thành phố Đồng Nai và tờ trình về thành lập TAND, Viện KSND thành phố Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành tuyệt đối thông qua việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Nguyễn Tuấn

