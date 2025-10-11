Chính thức khởi công xây dựng Cung thiếu nhi cao 10 tầng, quy mô hơn 1.100 tỷ đồng tại TP.HCM

Ngày 10/10, UBND TP.HCM phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, tổ chức lễ khởi công dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM.

Công trình nằm tại lô đất 5-2, khu chức năng số 5, phường An Khánh. Đây là một trong các dự án trọng điểm được khởi công trong tháng 10 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.124 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cung Thiếu nhi TP.HCM gồm một tầng hầm và 10 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 38.000 m2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Tầng hầm bố trí bãi xe, khán phòng đa năng, sân khấu, kho, phòng kỹ thuật và khu vệ sinh. Tầng trệt là sảnh sinh hoạt, khán phòng đa năng, nhà thể thao hơn 1.000 chỗ, không gian triển lãm - sự kiện, khu ăn uống và kỹ thuật.

Các tầng trên lần lượt bố trí khu chiếu phim, thư viện, bể bơi, phòng STEM - robot - mỹ thuật ứng dụng, lớp võ thuật - cờ vua, phòng nhạc - thu âm - điêu khắc, khoa thẩm mỹ nghệ thuật - múa - thời trang - kịch - nhào lộn, không gian giao lưu văn học - trải nghiệm vũ trụ, khu trưng bày mô hình Thủ Thiêm - quận 1 và nhà hàng phục vụ.

Không gian được thiết kế kết hợp giữa khu vực trong nhà hiện đại và cảnh quan ngoài trời xanh mát. Điểm nhấn là Quảng trường nước và khán đài ngoài trời 1.308 chỗ có mái che, diện tích sân khấu hơn 1.200m2. Đây là nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng dành cho thiếu nhi và gia đình. Đáng chú ý, công trình ứng dụng hệ thống quản lý thông minh BMS, giúp điều hành và giám sát đồng bộ các hạng mục kỹ thuật, đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Nghi thức khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TP HCM (Ảnh: CTTĐT TP.HCM)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết dự án thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố đối với thế hệ măng non. Việc khởi công công trình cũng là cam kết của TP.HCM về xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị Đông Nam Á, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết vào năm 2028.