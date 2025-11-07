Chính thức nâng hạn mức giao dịch ví điện tử lên 300 triệu đồng/tháng

Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư 41 là cho phép tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có thể lựa chọn nhiều biện pháp bảo đảm khả năng thanh toán khác nhau đối với dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ. Cụ thể, tổ chức được phép mở tài khoản đảm bảo thanh toán hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác phù hợp với quy định pháp luật, thay vì bắt buộc chỉ một hình thức duy nhất.

Thông tư cũng bổ sung yêu cầu các tổ chức trung gian thanh toán thường xuyên rà soát, đảm bảo khách hàng chỉ được sử dụng nguồn tiền hợp pháp từ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử để thực hiện giao dịch trên các nền tảng được cấp phép.

Cùng với đó, các tổ chức phải lưu trữ đầy đủ dữ liệu nhận biết khách hàng, yếu tố sinh trắc học, âm thanh, hình ảnh và thông tin định danh thiết bị giao dịch nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, xử lý khi có tranh chấp hoặc yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Thông tư 41 quy định tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải gặp mặt trực tiếp để đối chiếu thông tin sinh trắc học của chủ ví hoặc người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp mở ví bằng phương thức điện tử có định danh điện tử hợp pháp. Đồng thời, các tổ chức phải kiểm tra, xác minh số điện thoại đăng ký khi khách hàng mở ví và thực hiện giao dịch điện tử.

Đối với khách hàng tổ chức, việc xác minh thông tin đại diện hợp pháp được yêu cầu thực hiện tương tự, có thể thông qua bên thứ ba được ủy quyền nhưng phải bảo đảm quy trình xác thực trực tiếp. Các trường hợp khách hàng là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 được miễn yêu cầu gặp mặt trực tiếp, song tổ chức cung ứng ví điện tử vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nhận biết khách hàng.

Một thay đổi đáng chú ý khác là NHNN điều chỉnh hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân. Theo đó, tổng hạn mức giao dịch (bao gồm chuyển tiền và thanh toán) của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng ví điện tử được giữ ở mức 100 triệu đồng/tháng cho các giao dịch thông thường, nhưng được phép tăng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán một số dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí, bảo hiểm và các khoản vay đến hạn tại tổ chức tín dụng.

Quy định mới nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng cao của người dân, đồng thời bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế nguy cơ lợi dụng ví điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.

Thông tư 41 yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ phục vụ người khởi tạo phải cung cấp thông tin tối thiểu cho tổ chức phục vụ người thụ hưởng khi được yêu cầu trong các giao dịch chuyển tiền giữa ví điện tử hoặc giữa ví với tài khoản ngân hàng. Các tổ chức trung gian thanh toán cũng phải cập nhật thông tin khách hàng định kỳ hoặc khi có nghi ngờ về tính chính xác, đồng thời báo cáo NHNN khi thay đổi tên thương mại hoặc thương hiệu ví điện tử.

Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung quy định trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị thuộc NHNN trong quá trình cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động trung gian thanh toán; quy định rõ trình tự, thời hạn xử lý hồ sơ, nhằm rút ngắn quy trình và nâng cao tính minh bạch trong cấp phép.

Thông tư 41/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 5/11/2025. Riêng một số quy định mới liên quan đến quy trình mở ví điện tử và trách nhiệm cung cấp thông tin (Điều 6, Điều 12, khoản 2, 3, 4 Điều 15) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức trung gian thanh toán có thời gian chuẩn bị hệ thống kỹ thuật, quy trình nội bộ và đào tạo nhân sự.