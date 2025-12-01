Chính thức thi công hạ tầng kỹ thuật TTTM Aeon hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô 20.000 m2 tại tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 29/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tây Bắc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kajima Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn AEON Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khởi động và thi công hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại AEON Mỹ Tho.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu cho biết, ngày 10/6, UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tây Bắc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn AEON Việt Nam tổ chức Lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ tỉnh Tiền Giang và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau 4 tháng, nhờ sự chủ động, phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư, dự án đã đủ điều kiện để tiến hành động thổ và triển khai các hạng mục tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với uy tín, sự chuyên nghiệp của đơn vị thi công, dự án sẽ được thi công nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và góp phần thúc đẩy thương mại - dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án triển khai thuận lợi theo đúng kế hoạch.

Ông Diệu mong muốn AEON Việt Nam phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch thu mua, đưa hàng hóa của tỉnh vào chuỗi cung ứng hệ thống của AEON.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu tặng hoa thay cho lời chúc mừng của tỉnh với chủ đầu tư dự án, đơn vị phát triển dự án và nhà thầu chính của dự án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp.

Dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ tỉnh Tiền Giang tọa lạc tại Quảng trường Hùng Vương (phường xã Đạo Thạnh) có tổng diện tích hơn 3 ha (30.000 m2), bao gồm đất nhà ở và đất khu thương mại. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2024.

Sau khi trúng đấu giá, Tập đoàn Tây Bắc đã chuyển nhượng phần đất thương mại khoảng 2 ha (20.000 m2) cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn AEON Việt Nam xây dựng Trung tâm thương mại, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.155 tỷ đồng.

Dự án không chỉ có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế - thương mại mà còn hứa hẹn trở thành điểm kinh doanh sầm uất, góp phần tạo dựng không gian sống văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế của tỉnh Đồng Tháp thời gian tới.