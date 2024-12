Loại quả dại mọc đầy ở Việt Nam không ai ngó, là thần dược đắt đỏ trên thế giới

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Quả tầm bóp là một "lá chắn" bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa các chất chống oxy hóa và kali. Các chất chống oxy hóa như flavonoid và anthocyanin giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình oxy hóa LDL và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Trong khi đó, kali giúp điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim và mạch máu. Sự kết hợp này tạo nên một "lá chắn" vững chắc, bảo vệ tim mạch khỏi những tổn thương do các yếu tố nguy cơ gây ra.

Quả tầm bóp không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là một "vũ khí" đắc lực bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Adobe Stock

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Các hợp chất sinh học có trong quả tầm bóp giúp tăng cường sản xuất insulin tại tuyến tụy, hormone quan trọng giúp đưa đường glucose từ máu vào tế bào để cung cấp năng lượng. Đồng thời, quả tầm bóp còn cải thiện độ nhạy cảm của các tế bào với insulin, giúp đường glucose dễ dàng đi vào tế bào hơn. Nhờ đó, lượng đường trong máu được ổn định, giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường

Cải thiện thị lực

Để có một đôi mắt khỏe mạnh, việc cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết là vô cùng quan trọng. Quả tầm bóp, với hàm lượng vitamin A và các chất chống oxy hóa cao, là một lựa chọn tuyệt vời. Vitamin A giúp duy trì sự khỏe mạnh của giác mạc và võng mạc, trong khi các chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và các yếu tố môi trường khác. Nhờ đó, quả tầm bóp giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt thường gặp ở người cao tuổi như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, đồng thời giúp duy trì thị lực rõ nét trong thời gian dài.

Quả tầm bóp có thể hỗ trợ tăng cường thị lực. Ảnh: Adobe Stock

Chống viêm, giảm đau

Quả tầm bóp chứa nhiều hợp chất chống viêm tự nhiên, giúp giảm thiểu các phản ứng viêm trong cơ thể. Các hợp chất này hoạt động bằng cách ức chế các enzyme gây viêm, giảm sản xuất các chất trung gian gây viêm và ổn định màng tế bào. Nhờ đó, quả tầm bóp giúp giảm đau, sưng viêm và hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm nhiễm mãn tính như viêm khớp, viêm họng, viêm đường tiết niệu. Ngoài ra, các hợp chất chống viêm trong quả tầm bóp còn có khả năng làm giảm các triệu chứng của các bệnh lý dị ứng và hen suyễn.

Làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa

Vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào trong quả tầm bóp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ collagen – một loại protein cấu trúc da – khỏi bị phá hủy.

Đồng thời, vitamin C còn kích thích quá trình sản sinh collagen mới, giúp tăng độ đàn hồi cho da, làm mờ các nếp nhăn và ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn mới. Các chất chống oxy hóa khác như flavonoid và anthocyanin cũng góp phần bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa tình trạng sạm nám và tàn nhang, mang lại làn da sáng khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa ung thư

Chất xơ trong quả tầm bóp giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa, đồng thời giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các dưỡng chất. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong quả tầm bóp giúp trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng.