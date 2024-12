Loại quả phơi khô hóa "thuốc bổ" giúp sống khỏe thọ lâu, cực nhiều ở Việt Nam

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong quả sung giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Sung chứa prebiotic, "thức ăn" cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy quả sung có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như viêm loét đại tràng, ung thư đại trực tràng.

Sung vừa dễ tìm vừa đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Kali trong quả sung giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả. Chất xơ và pectin trong sung giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), bảo vệ sức khỏe tim mạch. Sung chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, cải thiện lưu thông máu.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Quả sung có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt tốt cho người bị tiểu đường. Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả sung có khả năng tăng cường độ nhạy cảm insulin. Insulin là một hormone quan trọng giúp đưa đường glucose từ máu vào tế bào để cung cấp năng lượng. Việc tăng cường độ nhạy cảm insulin nhờ quả sung giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, từ đó cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường.

Tăng cường sức khỏe xương

Quả sung không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn là một kho tàng dinh dưỡng, đặc biệt là canxi. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương và răng, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự chắc khỏe của hệ xương khớp. Việc cung cấp đủ canxi hàng ngày, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển, giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa các bệnh về xương như loãng xương. Ngoài ra, vitamin K trong quả sung giúp tăng cường hấp thu canxi, phòng ngừa loãng xương.

Sung giúp tăng cường sức khỏe xương hiệu quả. Ảnh: Shutter Stock

Chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch

Sung chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, polyphenol, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và ung thư. Trong khi đó, vitamin C và chất chống oxy hóa: Giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Cải thiện sức khỏe làn da

Sung giàu vitamin A và C. Vitamin A, còn được biết đến với tên gọi retinol, là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó giúp tăng sinh tế bào da mới, đẩy lùi các tế bào da chết, từ đó làm mờ các vết thâm, nám và tàn nhang, mang lại làn da sáng mịn. Ngoài ra, vitamin A còn giúp tăng cường độ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng da khô ráp.

Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường: Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho da, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ô nhiễm môi trường và các yếu tố gây lão hóa khác. Đồng thời, vitamin C còn tham gia vào quá trình sản sinh collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn. Nhờ đặc tính chống viêm, sung còn giúp giảm viêm da, mụn trứng cá.