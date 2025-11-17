Cho con gái vay 5 tỷ đồng mua nhà, hàng tháng con đều trả đúng hạn: Vừa thấy 1 tờ giấy trong thùng rác, tôi muốn đòi tiền ngay

Bà Tôn (Trung Quốc) và chồng làm việc chăm chỉ gần như cả cuộc đời, tiết kiệm được 1,5 triệu NDT (5,5 tỷ đồng). Ban đầu, họ dự định dùng số tiền này để nghỉ hưu nhưng thấy con gái và con rể lo lắng về việc mua nhà, ông bà Tôn quyết định cho con vay toàn bộ số tiền này để "an cư lạc nghiệp".

Để bố mẹ vợ yên tâm, con rể in hợp đồng, ghi rõ số tiền vay và thời hạn trả nợ. Nhìn vẻ mặt chân thành của con rể, ông bà Tôn đều vui mừng vì con gái đã tìm được người bạn đời đáng tin cậy. Mỗi tháng bà Tôn đều nhận được 5.000 NDT (18 triệu đồng) đúng hạn, thậm chí con rể còn chuyển dư tiền nói là để bố mẹ mua thuốc bổ.

Cuối tuần, các con đều về chơi với bố mẹ. Người con rể nhiệt tình dọn dẹp nhà giúp ông bà Tôn. Nhìn gia đình con gái vui vẻ, bà Tôn cảm thấy việc cho các con vay tiền hưu trí là xứng đáng.

Thế nhưng sau một thời gian, việc trả nợ trở nên chậm trễ và không còn đủ số tiền đã cam kết. Bà Tôn cảm thấy không hài lòng nhưng vẫn thông cảm vì nghĩ các con đang làm việc vất vả, còn chi phí nuôi con nhỏ.

Cho đến một ngày cuối tuần, vợ chồng con gái có việc đột xuất nên đã nhờ bà Tôn đến trông cháu trai. Sau khi cho cháu đi ngủ, người phụ nữ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Khi thu dọn giấy tờ trong phòng làm việc của con rể, bà Tôn chú ý đến một tờ giấy có ghi dòng chữ "1,5 triệu, 1 triệu" trong thùng rác.

Người phụ nữ tò mò đọc, phát hiện con rể đã tính toán thời gian trả hết số nợ 1,5 triệu NDT, đồng thời suy nghĩ xem nếu nợ giảm xuống 1 triệu NDT, 500.000 NDT thì mất bao lâu. Người này thậm chí còn liệt kê cả chi phí sinh hoạt hàng tháng và số tiền lãi nhận được nếu gửi tiết kiệm 5.000 NDT thay vì trả nợ cho bố mẹ vợ.

Khoảnh khắc đó bà Tôn vô cùng tức giận, muốn đòi lại toàn bộ số tiền cho vay ngay lập tức. Cuối cùng người phụ nữ lại bỏ tờ giấy vào thùng rác như không có chuyện gì xảy ra.

Giữa đêm người phụ nữ tỉnh giấc vì tiếng con gái mở cửa trở về. Khi đi ngang qua phòng con để tới bếp, bà Tôn tình cờ nghe được cuộc hội thoại giữa vợ chồng con gái. “Chúng ta đừng trả nợ cho bố mẹ nữa được không? Em là con gái duy nhất, số tiền đó sớm muộn vợ chồng mình cũng nhận được. Sao không coi đó là một khoản thừa kế sớm và gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Chúng ta đang chịu áp lực tài chính rất lớn. Nếu em nói chuyện với bố mẹ, chắc chắn họ sẽ hiểu cho vợ chồng mình thôi”, con rể nói.

Bà Tôn không muốn nghe thêm lời nào, trở về phòng ngủ và rời khỏi nhà con gái vào sáng sớm. Sau đó vợ chồng con gái vẫn đến nhà ông bà Tôn chơi vào cuối tuần, quan tâm chăm sóc bố mẹ nhưng không ai nhắc đến chuyện trả nợ.

Người phụ nữ không thể quên được tờ giấy và những lời nói của con rể, khiến bà không còn vui vẻ mỗi khi các con ghé thăm. Bà Tôn cảm thấy hối hận vì đã hoàn toàn tin tưởng vợ chồng con gái mà không để lại nhiều tiền phòng thân cho cả hai vợ chồng. Điều này khiến ông bà Tôn không ngừng suy nghĩ, tìm cách để đảm bảo an toàn tài chính tuổi già trong trường hợp không thể nhận đủ số tiền cho vay.

Câu chuyện của người phụ nữ nhận được sự đồng cảm của nhiều cư dân mạng đang ở độ tuổi trung niên. Họ đều đồng tình rằng việc đưa cho các con toàn bộ số tiền tiết kiệm để vay hoặc thừa kế sớm mang lại rủi ro rất lớn. Ngay cả giữa các thành viên trong gia đình cũng cần phải duy trì ranh giới phù hợp về mặt tiền bạc.

Bậc cha mẹ dù quan tâm và yêu thương con cái vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra quyết định tài chính, vì đây là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống về già của mỗi người. Bình luận của một tài khoản họ Trần về việc giữ nguyên tắc “3 không” nhận được lượt tương tác lớn: “Sau khi nghỉ hưu, nhất định phải nói không với việc bán nhà riêng, cho vay toàn bộ tiền tiết kiệm và tiết lộ số tài sản cụ thể của bạn cho con cái. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến cả tài sản và mối quan hệ gia đình”.