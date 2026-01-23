Cho con học đại học quốc tế tại Việt Nam hay đi du học Singapore?

Khi học phí không còn là yếu tố quyết định

Quan điểm phổ biến trước đây cho rằng học trong nước là giải pháp tối ưu để tiết kiệm chi phí đang dần trở nên lỗi thời. Thực tế thị trường giáo dục hiện nay cho thấy, để sở hữu một tấm bằng Cử nhân chuẩn quốc tế từ các trường danh tiếng có cơ sở tại Việt Nam, mức đầu tư tài chính đã tiệm cận, thậm chí ngang bằng với việc du học tại Singapore.

Đơn cử, với chương trình Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam, tổng học phí công bố cho toàn bộ chương trình học hiện đã ở mức khoảng 1.127.520.000 VNĐ (Nguồn: Đại học RMIT). Trong khi đó, tại Học viện Quản lý Singapore (SIM), tổng mức đầu tư học phí cho một chương trình Cử nhân Đại học RMIT tương đương cũng dao động ở mức xấp xỉ 1.128.259.130 VNĐ. Sự chênh lệch gần như bằng không này đặt ra một góc nhìn chiến lược mới cho các gia đình: Khi số tiền bỏ ra là như nhau, sự lựa chọn khôn ngoan sẽ nằm ở việc nơi nào mang lại trải nghiệm sống phong phú hơn và giá trị gia tăng cao hơn cho người học.

Chuyển đổi từ "học" tiếng Anh đến "sống" bằng tiếng Anh

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai mô hình đào tạo nằm ở môi trường thực hành ngôn ngữ và văn hóa. Tại Việt Nam, dù giáo trình và giảng viên đạt chuẩn quốc tế, nhưng bước ra khỏi cổng trường, sinh viên ngay lập tức quay về với "vùng an toàn" của tiếng mẹ đẻ. Cơ hội cọ xát văn hóa thường chỉ giới hạn trong khuôn khổ lớp học hoặc các nhóm nhỏ sinh viên trao đổi, khiến phản xạ ngôn ngữ và tư duy đa văn hóa khó phát triển trọn vẹn.

Ngược lại, lựa chọn Singapore đồng nghĩa với việc sinh viên chấp nhận dấn thân vào một môi trường nơi tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc và giao tiếp chính thức 24/7. Tại các học viện như SIM, sinh viên không chỉ học ngôn ngữ, mà phải "sống" và vận hành bằng tiếng Anh – từ thảo luận học thuật, nghiên cứu tại thư viện cho đến các hoạt động ngoại khóa. Hơn thế nữa, với cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia, việc làm việc nhóm, tranh luận và tổ chức sự kiện trong môi trường đa văn hóa diễn ra hàng ngày. Chính sự "va chạm" thực tế này là yếu tố then chốt rèn luyện Trí tuệ Văn hóa – một kỹ năng mềm được các tập đoàn đa quốc gia săn đón.

Cơ hội nghề nghiệp tại trung tâm tài chính khu vực

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục đại học là mở ra cánh cửa sự nghiệp bền vững. Ở khía cạnh này, vị thế địa lý của nơi học tập đóng vai trò then chốt. Trong khi học tại Việt Nam mang lại sự thấu hiểu thị trường nội địa, thì Singapore – nơi đặt trụ sở vùng của hầu hết các tập đoàn công nghệ và tài chính lớn như Google, Meta, Shopee, Grab, v.v. – lại đặt sinh viên vào trung tâm của dòng chảy kinh tế khu vực.

Du học tại SIM mở ra cơ hội việc làm tại trung tâm tài chính khu vực (Nguồn ảnh: SIM)

Việc học tập tại "Hub" châu Á mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành và mạng lưới nhân sự cấp cao không chỉ ở quy mô quốc gia, mà là toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tại SIM, sinh viên được hưởng lợi từ hệ sinh thái Career Connect mạnh mẽ, nơi các cơ hội tham gia hội chợ việc làm, tham quan doanh nghiệp và cố vấn nghề nghiệp đều được chú trọng. Điều này giúp sinh viên xây dựng tư duy "sự nghiệp không biên giới" và có lợi thế cạnh tranh khi ứng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia sau khi tốt nghiệp.

SIM - Lựa chọn chiến lược cho khát vọng toàn cầu

Nếu gia đình quyết định đầu tư vào một trải nghiệm giáo dục quốc tế thực thụ, Học viện Quản lý Singapore (SIM) là một điểm đến chiến lược. Định vị mình là đối tác học tập trọn đời, SIM không chỉ là một ngôi trường mà là một trạm kết nối giáo dục toàn cầu. Thông qua việc hợp tác với các trường đại học danh tiếng từ Anh, Mỹ, Úc và Canada, SIM mang đến cho sinh viên tấm bằng gốc với giá trị học thuật đồng nhất như khi du học tại nước sở tại, nhưng với chi phí và sự thuận tiện tốt hơn.

SIM - Lựa chọn chiến lược cho khát vọng toàn cầu (Nguồn ảnh: SIM)

Với hơn 140 chương trình đào tạo đa dạng từ kinh doanh, công nghệ đến khoa học xã hội, cùng cam kết mạnh mẽ về chất lượng đầu ra, SIM đang chứng minh là lựa chọn tối ưu. Cụ thể, tỷ lệ 78.4% sinh viên tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp* là minh chứng rõ ràng cho khả năng chuyển đổi kiến thức thành cơ hội nghề nghiệp của SIM. Lựa chọn du học tại đây, sinh viên không chỉ nhận về một tấm bằng, mà còn trang bị vốn sống phong phú, bản lĩnh ngôn ngữ vượt trội và tư duy của một công dân toàn cầu sẵn sàng cho mọi thách thức.

Để tham khảo chi tiết các chương trình đào tạo, chính sách học bổng và nhận tư vấn lộ trình học thuật phù hợp nhất, vui lòng truy cập website chính thức của Học viện Quản lý Singapore (SIM).

*Nguồn: Dựa trên Khảo sát việc làm cho sinh viên tốt nghiệp (GES) tại các Học viện Giáo dục Tư thục (PEI) giai đoạn 2023/2024 do SkillsFuture Singapore (SSG) công bố, sinh viên SIM đạt được kết quả việc làm tích cực khoảng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, bao gồm cả các vị trí toàn thời gian và bán thời gian.

