Resort ở Phú Quốc 'cầm nhầm' gần 300 triệu đồng của khách

23-01-2026 - 09:31 AM | Sống

Bị quẹt thẻ thanh toán nhầm gần 300 triệu đồng khi lưu trú tại Phú Quốc, tỉnh An Giang, hai du khách quốc tịch Anh được lực lượng chức năng hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền.

Lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc vừa hỗ trợ ông Terry Wayne Furssedonn và bà Debra Churchill (quốc tịch Anh) nhận lại gần 300 triệu đồng bị quẹt thẻ nhầm trong quá trình thanh toán tiền phòng tại Phú Quốc.

Công an đặc khu Phú Quốc cùng các thành viên “Đội phản ứng nhanh du lịch” hỗ trợ hai du khách Anh nhận lại số tiền thanh toán nhầm.

Theo thông tin, trong thời gian nghỉ tại một resort thuộc khu phố Cây Sao (Hàm Ninh, Phú Quốc), nhân viên lễ tân xảy ra sai sót khi thực hiện giao dịch. Tổng tiền phòng thực tế 2 du khách chỉ hơn 29 triệu đồng, nhưng khi quẹt thẻ thanh toán nhân viên lễ tân trừ số tiền gần 300 triệu đồng.

Dù phía cơ sở lưu trú cam kết sẽ hoàn trả khoản tiền chênh lệch trong vòng 3 ngày, song đến thời hạn hẹn du khách vẫn chưa nhận lại được tiền. Theo phản ánh, khách sạn đưa ra nhiều lý do, trong đó có việc chưa nhận được tiền về tài khoản.

Trước tình huống trên, ông Jamie Farrar (bạn của hai du khách) đã gửi phản ánh tới UBND đặc khu Phú Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với Đội phản ứng nhanh du lịch xác minh.

Qua làm việc các bên, lực lượng chức năng Phú Quốc làm rõ nhầm lẫn do nhân viên lễ tân cơ sở lưu trú , yêu cầu cam kết thời hạn trả lại tiền cho khách. Đến ngày 19/1, toàn bộ số tiền trên đã được đại diện resort hoàn trả.

Sau khi nhận lại tiền, ông Terry Wayne Furssedonn bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng Phú Quốc, khiến du khách cảm thấy an tâm hơn khi du lịch tại đây.

Phát hiện chiếc ví đen nằm chơ vơ ven đường, chứa loạt tờ tiền nhiều mệnh giá: Công an dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

