Tết trọn phong cách, mua sắm thông minh cùng TokyoLife

23-01-2026 - 10:00 AM | Sống

Khi Tết Nguyên đán tới gần, các gia đình ngày càng ưu tiên những lựa chọn mặc đẹp và tối ưu chi phí. Nhiều hệ thống bán lẻ tập trung vào sản phẩm cơ bản, dễ ứng dụng cùng ưu đãi hấp dẫn nhất để đáp ứng xu hướng này.

Mua sắm Tết: Ưu tiên giá trị sử dụng dài hạn

Khác với tâm lý "mua cho có" trước đây, người tiêu dùng hiện nay ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng khi chi tiêu dịp Tết. Các sản phẩm thời trang được lựa chọn không chỉ để diện trong vài ngày đầu năm mà còn cần phù hợp cho sinh hoạt, đi làm và sử dụng xuyên suốt mùa.

Theo ghi nhận từ thị trường bán lẻ, các nhóm sản phẩm có thiết kế đơn giản, dễ phối đồ, độ bền cao đang được ưu tiên. Điều này phản ánh xu hướng mua sắm thực tế hơn, tập trung vào giá trị sử dụng lâu dài.

Phụ kiện thời trang lên ngôi trong dịp Tết

Trong cơ cấu chi tiêu cuối năm, phụ kiện làm đẹp như giày thể thao, bốt thời trang, balo, túi xách được ghi nhận sức mua tăng đáng kể. Đây là những món đồ có thể sử dụng linh hoạt cho nhiều dịp, từ du xuân, đi chúc Tết đến sinh hoạt hằng ngày. Tại TokyoLife, các dòng giày siêu nhẹ, giày chạy êm chân hay bốt thiết kế tối giản được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính ứng dụng cao.

Tết trọn phong cách, mua sắm thông minh cùng TokyoLife- Ảnh 1.

Đáng chú ý, chương trình "Phá kho đón Tết" với ưu đãi giảm tới 70% giày thể thao, bốt thời trang giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí khi mua sắm dịp cuối năm.

Tết trọn phong cách, mua sắm thông minh cùng TokyoLife- Ảnh 2.

Tại TokyoLife, khách hàng có thể sắm trọn bộ phụ kiện không thể thiếu trong mọi hành trình đầu năm như găng tay, khăn quàng, balo, túi ví…

Thời trang basic trở thành lựa chọn chủ đạo

Bên cạnh phụ kiện, các dòng thời trang cơ bản như áo thun, áo nỉ, áo giữ nhiệt, áo khoác, quần jeans tiếp tục là nhóm sản phẩm chủ lực trong mùa Tết. Các thiết kế hướng tới sự gọn gàng, dễ mặc, phù hợp nhiều độ tuổi và hoàn cảnh sử dụng. Những set đồ mang tính linh hoạt cao không chỉ đáp ứng nhu cầu diện Tết mà còn có thể sử dụng sau kỳ nghỉ, giúp người tiêu dùng tránh lãng phí và kiểm soát ngân sách hiệu quả hơn.

Thời trang diện Tết với nhiều mẫu mã đa dạng cho cả gia đình, đang được áp dụng mức ưu đãi lên tới 70% trong chương trình "Phá kho đón Tết" tại TokyoLife.

Bán lẻ cuối năm: Linh hoạt để đáp ứng nhu cầu tăng cao

Những ngày cận Tết, hệ thống cửa hàng TokyoLife trên toàn quốc ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Việc bố trí không gian theo từng nhóm sản phẩm cùng thời gian mở cửa linh hoạt giúp người tiêu dùng mua sắm nhanh gọn, chủ động hơn trong giai đoạn cao điểm.

Tết trọn phong cách, mua sắm thông minh cùng TokyoLife- Ảnh 3.

Cả gia đình cùng nhau mua sắm trong không khí rộn ràng cuối năm, các gian hàng được sắp xếp gọn gàng, khoa học theo từng khu vực, mang đến trải nghiệm tiện lợi, thoải mái nhất.

Trong bối cảnh chi tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng, các mô hình bán lẻ tập trung vào sản phẩm thiết yếu, giá trị sử dụng dài hạn và ưu đãi hợp lý đang dần chiếm ưu thế trong mùa mua sắm Tết.

Tết trọn phong cách, mua sắm thông minh cùng TokyoLife- Ảnh 4.

Hệ thống cửa hàng TokyoLife sáng đèn phục vụ khách hàng tới muộn trong những ngày cận Tết, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người tiêu dùng

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

