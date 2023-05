Chợ mạng xuất hiện quạt đeo cổ tích hợp loa bluetooth, giá hơn nửa triệu

Nắng nóng kỷ lục khiến nhu cầu mua sắm các sản phẩm làm mát di động tăng mạnh, thị trường quạt mini cũng ngày càng có nhiều mẫu mã đa dạng hơn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Từ quạt đeo cổ tay, đeo thắt lưng cho tới quạt đeo cổ, tất cả đều là những sản phẩm làm mát rảnh tay, rất hữu ích cho người dùng trong mùa hè.



Mới đây, trên chợ mạng còn xuất hiện thêm một loại quạt đeo cổ độc lạ, tích hợp với loa bluetooth nên có thêm khả năng phát nhạc, nhận cuộc gọi vô cùng tiện lợi. Theo tìm hiểu, đây là sản phẩm nội địa Trung và có giá bán gần 700.000 đồng/chiếc.

Nhìn bề ngoài, thiết bị này không khác biệt nhiều so với quạt đeo cổ thông thường. Vẫn là thiết kế dạng đai đeo cổ với phần gáy cong, có thể co giãn. Hai tua bin quạt được giấu trong đai giúp đảm bảo an toàn cho người dùng.

Có thể thấy thiết kế của chiếc quạt “lai” loa bluetooth này rất hiện đại và đẹp mắt. Có tới 3 màu xanh, trắng và hồng cho bạn lựa chọn theo sở thích.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, quạt có thể xoay tới 45 độ giúp người dùng chọn hướng làm mát phù hợp nhất. Quạt có tới 3 tốc độ và có thể tạo luồng gió 360 độ, mang lại hiệu quả làm mát lý tưởng cho người dùng.

Các phím điều khiển được thiết kế ở hai bên đai, bao gồm phím nguồn kiêm phím điều chỉnh mức gió, phím tăng âm lượng, phím giảm âm lượng, phím kết nối bluetooth và phím nhận cuộc gọi đến. Phần loa được thiết kế ở sát tai trái và tai phải, mang lại trải nghiệm âm thanh rõ và sắc nét hơn cho người dùng.

Quạt sử dụng cổng sạc Type-C, dung lượng pin lên tới 1.800mAh cho thời gian hoạt động lên tới 4 - 7 giờ đồng hồ. Thời gian sạc đầy của sản phẩm này là khoảng 3 tiếng.

