Chợ Tốt ghi nhận trước khi mua nhà, người trẻ chọn cách thuê thử trước

"Thuê thử" và cuộc đua tìm khu vực sống lý tưởng: Những góc khuất chỉ dân ở lâu mới biết

Không còn là câu chuyện của riêng ai, việc mua nhà đối với người trẻ hiện nay không chỉ dừng lại ở những con số về giá cả hay diện tích vuông vức. Đằng sau quyết định "dọn về tổ ấm mới" là hàng loạt câu hỏi về chất lượng sống, hàng xóm, an ninh, hay thậm chí là sự xa gần với gia đình hai bên. Và một xu hướng thú vị đang nở rộ trên mạng xã hội: thay vì vội vàng chốt đơn, nhiều bạn trẻ chọn cách "thuê thử" khu vực mình thích trước khi mua, hoặc săn lùng những bài đánh giá thực tế từ cư dân trong các hội nhóm. Liệu đây có phải là cách làm khôn ngoan

Giữa tháng 7 vừa qua, tài khoản kemchanhdayyy trên Threads đã gây sốt với hàng chục nghìn lượt xem nhờ chia sẻ về việc thuê nhà ngắn hạn ngay trong khu vực dự định mua để "thử nước". Theo tác giả bài đăng, đây là cách để biết những điều mà chỉ người thực sự sống ở đó mới nắm được, như một bình luận bên dưới bài đăng kể lại, có khu vực ban ngày rất yên tĩnh, nhưng hoá ra sáng sớm lại ồn ào vì ngay gần đó có một khu chợ tự phát họp sớm.

Nhiều người thảo luận trên mạng xã hội về nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin khu vực sinh sống trước khi quyết định "xuống tiền" mua nhà.

Điều này cho thấy sự thay đổi trong tư duy của người mua trẻ: họ sẵn sàng chi một khoản phí nhỏ để thuê trước, coi đó là "phí khảo sát thực địa" thay vì chỉ nghe lời môi giới hay nhìn vào hình ảnh đẹp trên mạng. Bởi không ai hiểu rõ "nhịp thở" của khu phố hơn chính những người đã từng sống ở đó.để tránh "tiền mất tật mang"?

Hội nhóm có thể trả lời, nhưng không giữ được câu trả lời lâu

Hơn 2 triệu lượt xem và 300.000 tương tác và thảo luận trên mạng xã hội cho thấy người mua nhà có nhu cầu biết thêm nhiều thông tin hơn về khu vực sinh sống. Nhưng dù nhận được nhiều lượt tương tác đến đâu, những chia sẻ này cũng khó tránh khỏi việc bị trôi dần theo thời gian, khiến người tìm hiểu sau này phải bắt đầu lại từ con số không thay vì có một nơi để tra cứu lại dễ dàng.

Nắm bắt nhanh nhu cầu của khách hàng, Chợ Tốt khởi động chiến dịch " Tìm nhà vừa ý, để Thổ Địa chi’ và ra mắt tính năng "Đánh giá từ cư dân", giúp người tìm nhà tại TP.HCM dễ dàng nắm bắt mọi góc nhìn thực tế từ ngập nước, tiếng ồn đến lối sống hàng xóm trước khi quyết định mua chỉ vài cú nhấp chạm trong ứng dụng.

Tìm khu trước khi tìm nhà

Trên thực tế, cách làm này đang dần trở thành thói quen của không ít người tìm nhà: tra cứu đánh giá khu vực trước, rồi mới xem đến từng tin đăng bất động sản cụ thể. Một số nền tảng bất động sản đã bắt đầu có mục riêng cho việc này. Điển hình như Chợ Tốt, người mua nhà có thể tìm theo từng khu vực để đọc lại chia sẻ từ người bán, người mua và người đang thuê nhà. Đây là một bước tham khảo thêm mà một số người mua nhà lần đầu đang tận dụng trước khi quyết định đi xem nhà thực tế.

Ảnh tham khảo đánh giá khu vực quận 12 cũ

Từ dòng chia sẻ trên mạng, đến lời kể ngoài phố

Không chỉ dừng lại ở không gian trực tuyến, chiến dịch còn hiện diện tại nhiều vị trí quảng cáo ngoài trời (OOH) tại các nút giao thông trọng điểm. Như tại Ngã tư Lê Đức Thọ - QL1A, nơi nút giao lớn khiến xe cộ đông đúc hơn sẽ thấy ngay "Ngay nút giao lộ lớn nên hơi đông xe. Sống ở đây rồi mới biết chạy qua phường khác siêu tiện, siêu nhanh ". Đây là một cách kể chuyện mộc mạc, đi thẳng vào cảm nhận thực của người ở lâu năm, thay vì những cụm từ hoa mỹ.

Chợ Tốt triển khai nhiều biển quảng cáo ngoài trời lớn quanh khu vực Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (cũ)

Chiến dịch hiện diện tại nhiều vị trí quảng cáo ngoài trời (OOH) ngay các góc phố đông người qua lại, với những câu chuyện gần gũi kể lại cả sự bất tiện lẫn thuận tiện của từng khu vực. Hay tại đường Hà Huy Giáp, phường Thới An nơi mưa lớn khiến việc đi lại có phần dè chừng hơn: "Mưa lớn đi đường hơi rén. Mà ở đây gần sông nên mát rượi ". Nhờ vậy, người mua tìm nhà tại hai khu vực này ngay từ bây giờ đã có thể đọc được nhịp sống thật trước khi quyết định xem nhà.

Lộ trình phủ sóng và hướng mở rộng tương lai

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Tổng Giám Đốc Chợ Tốt, chia sẻ: " Chúng tôi nhận thấy người trẻ ngày nay khi mua nhà không chỉ hỏi về giá hay diện tích, mà còn khao khát hiểu rõ từng góc khuất của khu vực sẽ gắn bó lâu dài. Vì thế, Chợ Tốt quyết tâm xây dựng tính năng thiết thực "Đánh giá từ cư dân" nơi người mua, người bán và cả người thuê, họ là những 'Thổ Địa' thực thụ có thể chia sẻ và tham khảo lẫn nhau.Từ đó, hành trình tìm và mua nhà trở nên vừa ý và an tâm hơn ."

Chợ Tốt hiện đang mở rộng chương trình sang nhiều khu vực khác tại TP.HCM, để ngày càng nhiều người mua nhà dù đang tìm ở bất kỳ đâu cũng được nghe chính cộng đồng nơi đó kể chuyện thật, trước khi biến nơi ấy thành nhà của mình.

Về Chợ Tốt

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