Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai

| | Bất động sản

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 21/8, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm, nêu ý kiến.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Ảnh: Quang Vinh

Trước đó, ngày 19/8, trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, qua gần 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn phát sinh khó khăn, vướng mắc; một số quy định chưa đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và các luật mới được sửa đổi, bổ sung; Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nhưng chỉ mang tính tạm thời.

Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 là cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất, khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Về các nhóm chính sách cụ thể, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, dự thảo Luật gồm 7 nhóm chính sách: Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng kết hợp giữa phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất; Hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất; Hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai; Đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Theo Anh Vũ - Việt Thắng

Đại Đoàn Kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hành trình “không điểm chạm” đến “quản gia số”: Chuẩn sống công nghệ tại tổ hợp 12 tòa tháp của Sunshine Group

Từ hành trình “không điểm chạm” đến “quản gia số”: Chuẩn sống công nghệ tại tổ hợp 12 tòa tháp của Sunshine Group Nổi bật

Ngắm đại công trường xây cầu vô cực ở Hà Nội: 8 tháng đạt gần 40% tiến độ, 26.000 tấn thép đã sẵn sàng, 500 người làm 3 ca để vượt qua cột mốc khó khăn nhất

Ngắm đại công trường xây cầu vô cực ở Hà Nội: 8 tháng đạt gần 40% tiến độ, 26.000 tấn thép đã sẵn sàng, 500 người làm 3 ca để vượt qua cột mốc khó khăn nhất Nổi bật

Thanh tra chỉ ra hàng trăm ha đất rừng tại Phú Quốc bị lấn chiếm

Thanh tra chỉ ra hàng trăm ha đất rừng tại Phú Quốc bị lấn chiếm

09:33 , 21/08/2026
TPHCM công bố chi tiết giá 5 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp đấu giá

TPHCM công bố chi tiết giá 5 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp đấu giá

09:16 , 21/08/2026
Cả nước triển khai 875 dự án nhà ở xã hội

Cả nước triển khai 875 dự án nhà ở xã hội

08:59 , 21/08/2026
Sáng 21-8: Hà Nội mưa trên 100mm, chưa có điểm úng ngập

Sáng 21-8: Hà Nội mưa trên 100mm, chưa có điểm úng ngập

08:57 , 21/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên