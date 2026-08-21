Sáng 21-8: Hà Nội mưa trên 100mm, chưa có điểm úng ngập

Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại trạm Yên Sở với 132,3mm; phường Hai Bà Trưng 117,8mm; phường Phúc Lợi 104,6mm; phường Hoàng Mai 101,6mm; phường Vĩnh Tuy 98,2mm và phường Hoàng Liệt 96,2mm. Tại các xã, lượng mưa tại khu vực xã Mỹ Đức đạt 136,6mm, xã Phú Xuyên 86,9mm, xã Thanh Trì 79mm và xã Đông Anh 76,8mm.

Xí nghiệp thi công cơ giới ứng trực tại phố Phùng Hưng. Ảnh: PV

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 6h ngày 21/8, qua kiểm tra, chưa ghi nhận điểm ngập nào trên địa bàn thành phố. Lực lượng ứng trực được bố trí tại các điểm trọng yếu; các cửa phai, trạm bơm được vận hành theo quy trình, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

5h cùng ngày, Công ty đã triển khai ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại các ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống. Các trạm bơm được vận hành gồm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Phú Xá, Đông Trù và Đồng Bông 1 (cũ).

Đến 6h, mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực. Các lực lượng, phương tiện của Công ty tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình nhằm hạ mực nước trên hệ thống, vệ sinh và bảo đảm khơi thông dòng chảy. Công ty cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng và cập nhật tình hình khi có diễn biến mới.

Theo số liệu mực nước tại thời điểm 6h, một số tuyến sông, kênh có mực nước tăng so với trước mưa, như sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt từ 3,45m lên 4,38m; sông Nhuệ tại cống Hà Đông từ 2,38m lên 3,23m; Văn Điển tại thượng lưu đập Văn Điển từ 4,44m lên 5,07m. Tại hồ Trúc Bạch, mực nước tăng từ 5,87m lên 6,45m.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết chưa ghi nhận điểm ngập nào trên địa bàn thành phố, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực để xử lý các tình huống phát sinh.