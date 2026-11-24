Không khí háo hức, mong chờ concert Muôn sắc Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ trước sân vận động Mỹ Đình. Hàng nghìn khán giả từ nhiều nơi đã đổ về nơi tổ chức concert. Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức, nhiều khán giả lựa chọn áo dài, khăn đóng, khăn đỏ khi đến thưởng thức chương trình. Sắc màu của những bộ trang phục truyền thống tạo điểm nhấn giữa dòng người đổ về sân Mỹ Đình.