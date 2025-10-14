Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào "kỷ lục thế giới"?

Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc với 2 nhà hát sang trọng tổng sức chứa 5000 chỗ ngồi; cùng với đó là khu hội nghị đẳng cấp quy mô 40 phòng; khu tiệc cưới sang trọng với 8 phòng tiệc lớn; khu triển lãm 45.000m²; quảng trường Nhà hát ngoài trời với sức chứa lên tới 30.000 người. Ảnh: Báo NLĐ & AI ChatGPT