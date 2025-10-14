Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào "kỷ lục thế giới"?

14-10-2025 - 13:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đại dự án này sẽ sở hữu những công trình kỷ lục thế giới như tòa nhà lấn biển cao nhất hay biển hồ nhân tạo rộng nhất.

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ là một trong những công trình quy mô nhất hiện nay của TP.HCM do Tập đoàn Vingroup triển khai với vốn đầu tư 10 tỷ USD. Dự án trải dài hơn 13km dọc bờ biển Cần Giờ, liền kề rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ảnh: Báo Tiền Phong & Chủ đầu tư

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Vị trí đặc biệt này giúp dự án vừa mang tính biểu tượng về đô thị hướng biển, vừa mở ra cơ hội phát triển toàn diện trong lĩnh vực du lịch, logistics, y tế, văn hóa và kinh tế xanh. Ảnh: Báo NLĐ & Chủ đầu tư

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Trong bối cảnh Cần Giờ đang được định hướng trở thành trung tâm kinh tế – du lịch biển của khu vực phía Nam, dự án lấn biển này được xem là bước đi chiến lược, đánh dấu tầm nhìn “phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên” của thành phố. Ảnh: Chủ đầu tư

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Trong đó, tòa tháp chọc trời 108 tầng cao 550m - công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP. HCM nằm tại mũi Hải Đăng là dự án nổi bật thuộc phân khu C. Công trình 108 tầng này được định hướng trở thành trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ và cảnh biển của đại đô thị. Ảnh: Báo Tiền Phong & AI ChatGP

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Khi hoàn thành, tòa tháp sẽ xác lập kỷ lục tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ vị trí số một tại Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và lọt vào top 10 toàn cầu. Ảnh: Báo Tiền Phong & AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Cùng với đó, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ còn sở hữu Nhà hát sóng xanh Blue Wave theatre kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới, trải rộng trên diện tích 7ha. Ảnh: Chủ đầu tư

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc với 2 nhà hát sang trọng tổng sức chứa 5000 chỗ ngồi; cùng với đó là khu hội nghị đẳng cấp quy mô 40 phòng; khu tiệc cưới sang trọng với 8 phòng tiệc lớn; khu triển lãm 45.000m²; quảng trường Nhà hát ngoài trời với sức chứa lên tới 30.000 người. Ảnh: Báo NLĐ & AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Tại đây còn có biển hồ nước mặn nhân tạo 4 mùa Paradise Lagoon, khi hoàn thành sẽ lập kỷ lục là công trình biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới với diện tích 433ha sử dụng nước biển tự nhiên. Ảnh: An ninh tiền tệ & Chủ đầu tư

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Vì vậy, người dân tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng có thể ngắm biển, bơi lội, tổ chức picnic… mà không cần rời thành phố. Ảnh: Báo Tiền Phong & AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Ngoài ra, nơi này còn sở hữu đầy đủ các tiện ích thể thao như 2 sân golf được thiết kế bởi những tên tuổi lừng danh. Ảnh: An ninh tiền tệ & Chủ đầu tưChoáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên mảng xanh, hồ nước và năng lượng tái tạo, khu đô thị được kỳ vọng trở thành hình mẫu của “thành phố bên rừng – đô thị bên biển” hiếm có ở Việt Nam. Ảnh: Báo Tiền Phong & AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Cùng với đó, quần thể vui chơi giải trí 122 ha tại Khu đô thị Cần Giờ sẽ được tư vấn bởi những nhà thiết kế trò chơi giải trí hàng đầu thế giới. Ảnh: An ninh tiền tệ & Chủ đầu tư

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Quần thể vui chơi giải trí này sẽ sở hữu hàng loạt điều "đầu tiên" như: Công viên nước Lễ hội nước Hybrid đầu tiên tại Đông Nam Á; Đường tàu lượn siêu tốc Motor lần đầu tiên tại Việt Nam; Tháp rơi kết hợp trình chiếu phim lần đầu tiên có mặt tại châu Á; Rạp phim Vortex vòi rồng 360° đầu tiên ở Đông Nam Á. Ảnh: Báo NLĐ & AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Đặc biệt, khu vực này còn sở hữu Công viên “Thế giới băng giá” nuôi dưỡng hải mã, chim cánh cụt, cáo & sói Bắc Cực đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: An ninh tiền tệ & Chủ đầu tư

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Người dân có thể trải nghiệm khu Winter Wonderland 30.000m² với núi tuyết nhân tạo cao 60 m, sân băng, khu trượt tuyết, zipline... Ảnh: Báo Lao Động & AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Với vị thế lấn biển, nơi đây cũng được xây dựng Cảng tàu Quốc tế 5 sao Landmark Habour nơi đón các tàu du lịch danh tiếng Thế giới cùng các du thuyền. Ảnh: Tiền Phong & Chủ đầu tư

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào
Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Như vậy, dự án đô thị lấn biển không chỉ mở rộng không gian đô thị về phía Nam mà còn góp phần tạo ra hệ sinh thái dịch vụ – du lịch – thương mại – nghiên cứu môi trường biển, hình thành một chuỗi giá trị mới gắn liền với phát triển bền vững. Ảnh: Báo NLĐ & AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Đáng chú ý, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ nằm ngay cạnh siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trị giá 4,8 tỷ USD, mở ra triển vọng hình thành chuỗi logistics biển – thương mại quốc tế gắn với cảng nước sâu. Từ đây, Cần Giờ có thể trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực Đông Nam Á, ddồng thời phát triển mạnh các dịch vụ thương mại, kinh tế. Ảnh minh họa: AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Trong tương lai, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ được kết nối thuận tiện vào trung tâm bằng tàu metro tốc độ cao. Tuyến metro này sẽ có dạng đường đôi, khổ 1.435 mm mỗi đường, đi trên cao, với tổng chiều dài dự kiến khoảng 48,5 km. Mục tiêu của tuyến metro là phục vụ việc đi lại nhanh chóng, thuận tiện cho người dân và du khách, giúp kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Ảnh minh họa: AI ChatGPT

Choáng ngợp cảnh đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup sau vài năm nữa, sẽ chạm tay vào

Hơn thế, Tập đoàn Vingroup cũng đang đề xuất xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu. Tuyến đường vượt biển được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa các vùng chức năng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững cho TP.HCM. Hàng loạt siêu công trình sắp được triển khai ở Cần Giờ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành đô thị biển hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh minh họa: AI ChatGPT

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á

 

 

Theo Thái Hà

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia quốc tế chỉ ra thời điểm Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới

Chuyên gia quốc tế chỉ ra thời điểm Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới Nổi bật

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á Nổi bật

366 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

366 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:48 , 14/10/2025
Đề nghị cân nhắc việc áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng

Đề nghị cân nhắc việc áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng

09:30 , 14/10/2025
Văn bản vừa có hiệu lực từ 10/10: Người độc thân, vợ chồng, công chức… đều được nới điều kiện mua nhà ở xã hội

Văn bản vừa có hiệu lực từ 10/10: Người độc thân, vợ chồng, công chức… đều được nới điều kiện mua nhà ở xã hội

09:00 , 14/10/2025
Phát triển kinh tế tư nhân phải 'thật lòng đối đãi'

Phát triển kinh tế tư nhân phải 'thật lòng đối đãi'

08:40 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên