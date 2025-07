Choáng ngợp trước giấy báo nhập học năm 2025 của các trường ĐH Trung Quốc, có nhất định phải đẹp đến vậy không?

Sau hơn một tháng kể từ kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2025, các trường đại học trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu gửi giấy báo nhập học đến tân sinh viên. Mới đây, Nhân dân Nhật báo đã đăng tải một video ghi lại cận cảnh những tờ giấy báo nhập học được thiết kế công phu, tinh tế như một lời chào trang trọng và bài học đầu tiên mà nhà trường gửi tới sinh viên khóa 2007.

Thông qua đoạn video, Nhân dân Nhật báo chia sẻ thông điệp: "Ngay từ khoảnh khắc nhận được thư báo trúng tuyển, bạn và trường đại học đã bắt đầu có một mối liên kết. Sự chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết chính là bài học đầu tiên từ ngôi trường của bạn trong 4 năm tới. Xin chúc các tân sinh viên mọi điều tốt đẹp nhất, hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng quãng thời gian này và trở thành những trụ cột vững chắc của xã hội.”

Những tấm giấy báo nhập học không chỉ mang ý nghĩa thủ tục, mà còn thể hiện tinh thần giáo dục, truyền thống và bản sắc riêng của từng trường. Đó chính là bài học đầu tiên mà nhà trường gửi tới các tân sinh viên trong chặng đường bốn năm học tập và trưởng thành.

Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân muốn nhắn nhủ tới các tân sinh viên: “Với một cơ thể nhẹ nhàng và một trái tim mạnh mẽ, chúng ta sẽ chạm tới các vì sao.”

Giấy báo nhập học của Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Nguồn: Nhân dân Nhật báo)

Một vài hình ảnh khác của giấy báo nhập học từ Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Nguồn: duolaoshi)

Thông qua giấy báo nhập học với hai gói trà, Đại học Phúc Đán muốn nhắn nhủ rằng: “Trà nuôi dưỡng những búp non, và học thức tạo nên những trụ cột của xã hội.”

Giấy báo nhập học của Đại học Phúc Đán (Nguồn: Đại học Phúc Đán)

Thư nhập học của Đại học Thượng Hải là một bàn cờ với thông điệp: “Đại dịch kinh vĩ, định phương viên" - đi một nước cờ lớn, thiết lập thế cân bằng.

Thư nhập học của Đại học Thượng Hải (Nguồn: Nhân dân Nhật báo)

Đại học Kỹ thuật Tên lửa chào đón tân sinh viên bằng giấy báo nhập học với mô hình tên lửa độc đáo.

Đại học Kỹ thuật Tên lửa chào đón tân sinh viên bằng giấy báo nhập học với mô hình tên lửa độc đáo (Nguồn: The Paper)

Giấy báo nhập học của Đại học Y học Cổ truyền Thượng Hải với túi thơm hình hồ lô tượng trưng cho hình ảnh bầu hồ lô thuốc chữa bệnh của các thầy lang ngày xưa.

Giấy báo nhập học của Đại học Y học Cổ truyền Thượng Hải (Nguồn: Nhân dân Nhật báo)

Giấy báo nhập học của Đại học Giao thông Thượng hải được thiết kế rất tỉ mỉ với thông điệp: “Sự phấn đấu làm nên sức mạnh, sự cải cách làm nên thịnh vượng, tài năng làm nên sự phát triển mạnh mẽ.” Đây có lẽ cũng chính là điều mà nhà trường muốn gửi gắm tới thế hệ tài năng năm nay.



Giấy báo nhập học của Đại học Giao thông Thượng Hải (Nguồn: duolaoshi)

Giấy báo có thể mở ra thành mô hình (Nguồn: duolaoshi)

Thông qua thư mời nhập học, Đại học Nhân dân Trung Quốc muốn nhắn nhủ tân sinh viên hãy dũng cảm tự bước đi trên con đường của bản thân.



Một vài hình ảnh của thư mời nhập học trường Đại học Nhân dân Trung Quốc (Nguồn: gaokaozhitongche)

Bên trong là cả một chặng đường lịch sử giáo dục Trung Quốc (Nguồn: gaokaozhitongche)

Nguồn: Nhân dân Nhật báo





