Choáng với đà tăng giá chung cư ở TP. Thủ Đức: 10 năm trước, giá sơ cấp chỉ từ 20-50 triệu đồng/m2 nay đã chạm ngưỡng 200 triệu đồng/m2

Tại báo cáo thị trường căn hộ chung cư TP.HCM vừa công bố, Avision Việt Nam đã chỉ ra sự thay đổi chóng mặt về giá chung cư tại khu vực TP Thủ Đức.

Trải qua 10 năm, thị trường bất động sản căn hộ tại TP. Thủ Đức đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Đại diện Avision Việt Nam cho biết, giai đoạn từ 2014 đến 2016, các dự án mở bán với giá sơ cấp khoảng 1.100 – 2.000 USD/m2 (tương đương với mức giá khoảng 20-50 triệu đồng/m2 - PV) như Masteri Thảo Điền (Masterise Homes) và Estella Heights (Keppel Land – Tiến Phước).

Từ năm 2017 đến 2018, giá căn hộ tăng mạnh, như One Verandah (Mapletree) đạt 2.500 - 3.000 USD/m2 (tương đương với mức giá khoảng 55-65 triệu đồng/m2 - PV) hay Empire City (Keppel Land) đạt 4.000 – 4.500 USD/m2 (tương đương với mức giá khoảng 90-100 triệu đồng/m2 - PV), phản ánh sự gia tăng nhu cầu và giá trị bất động sản. Giai đoạn 2019-2021, thị trường chú trọng đến pháp lý và tính minh bạch, với giá bán tiếp tục leo thang, chạm ngưỡng 5.000 – 6.000 USD/m2 (tương đương với mức giá khoảng 110-130 triệu đồng/m2 - PV) như The River Thủ Thiêm (Refico) và The Metropole (SonKim Land), Thảo Điền Green (SIC).

Trong giai đoạn 2022 – 2024, mặc dù không có nhiều dự án mới nhưng nhờ vào sự phát triển của hạ tầng và lợi tức cho thuê, đặc biệt là ở TP. Thủ Đức đã khiến giá một số dự án chạm ngưỡng 8.000 – 9.000 USD/m2 (tương đương với mức giá khoảng 200-220 triệu đồng/m2 - PV). Điều này, khẳng định vị thế là khu vực hấp dẫn trong việc đầu tư bất động sản tại TP.HCM.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2024, thị trường căn hộ tại TP.HCM vẫn không có nhiều biến chuyển. Tuy vậy trong quý 2/2024, dự án Eaton Park của Gamuda Land đã bổ sung 670 căn hộ vào nguồn cung hiếm hoi của thị trường căn hộ. Sự ra mắt của Eaton Park là một điểm sáng của thị trường căn hộ chung cư ở TP.HCM, và đây cũng có thể là dấu hiệu tiềm năng trong việc hồi phục của thị trường vốn dĩ đã chững lại từ năm 2023.

Ngoài ra, các dự án khác đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo, đưa nguồn cung mới vào thị trường. Các dự án này bao gồm Empire City (Keppel Land), The Metropole (SonKim Land), và The Opus One (Samty). Dấu hiệu này cho thấy nguồn cung căn hộ tại thị trường TP.HCM dự kiến sẽ có nhiều thay đổi trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt là khu vực TP.Thủ Đức.

Hơn nữa, việc mở rộng đường Liên Phường, do Masterises Homes thực hiện để kết nối Khu đô thị Global City và đường Mai Chí Thọ cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm của khu vực như đường nối từ Vành Đai 3 với đường Võ Nguyên Giáp, cầu Tân Kỳ Tân Quý, đường sắt TP.HCM – TP.Cần Thơ, thúc đẩy sự phát triển bất động sản cả về nguồn cung và nhu cầu trong thời gian tới.

Trong quý 2 2024, giá bán sơ cấp của các căn hộ tại TP.HCM đã ghi nhận sự gia tăng khoảng 5%, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp so với quý trước, tăng 7%, dao động ở mức 3.000 – 5.000 USD/m² . Sự ra mắt dự án Eaton Park với giá bán sơ cấp dao động 5.000 – 5.400 USD/m² tại TP. Thủ Đức đóng góp trong sự tăng trưởng về giá này tại khu vực, cao hơn 10% so với mặt bằng giá chung của khu vực.