Chọn mua căn hộ: Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng “trường kỳ” bất tiện

Chị Hà Anh (quận Bình Thạnh) cho biết "hoàn toàn là các vấn đề liên quan đến sinh hoạt hằng ngày. Đôi khi là những thứ rất nhỏ nhặt nhưng ngày nào cũng gặp, lần nào cũng gặp phải nên lâu dài làm mình vô cùng mệt mỏi".

Theo chị chia sẻ có rất nhiều những bất tiện mà chỉ khi vào ở rồi mới nhận ra. Chẳng hạn, lối lên thang máy ngay cạnh cửa lấy rác, dù đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không tránh khỏi mùi hôi khó chịu. Số lượng thang máy quá ít, mỗi lần đi làm hay tan tầm về nhà luôn trong tình trạng chờ đợi rất lâu. Xung quanh khu vực vui chơi của con cái không bố trí các hàng ghế hay chỗ ngồi hoặc quán cafe để ba mẹ thuận tiện quan sát con cái. Số lượng chỗ đậu xe hơi chỉ đáp ứng khoảng 15% số lượng căn hộ, nên hiện tại gia đình chị Hà Anh phải gửi xe tại một gara cách nhà gần 2km. Và vô vàn những vấn đề khác vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp vì vấn đề nằm bên ngoài khả năng chủ động thay đổi của chị hay gia đình.

Sống tại chung cư vẫn khá an toàn và đáp ứng nhiều nhu cầu của cả gia đình, nên nếu chọn thay đổi nơi an cư, bản thân chị vẫn sẽ chọn chung cư nhưng sẽ chú ý tìm hiểu kỹ dự án để tránh những bất tiện trên ngay từ đầu, chị Hà Anh cho hay.

Tiện ích đa dạng nhưng cần đảm bảo bố trí khoa học để người dân thực sự hưởng thụ cuộc sống tiện nghi, xóa bỏ bất tiện gắn mác cho căn hộ chung cư.

Hiện nay, nhiều dự án căn hộ cũng đã cải thiện đáng kể những bất tiện trên. Chẳng hạn một dự án tại cửa ngõ Bắc Sài Gòn do A&T Group đầu tư với mật độ 14 đến 15 căn hộ mỗi sàn nhưng có 6-7 thang máy. Trung bình 02 căn hộ sử dụng 1 thang. Dự án này có 2 tầng hầm và 2 tầng nổi phục vụ cho việc đậu đỗ xe của cư dân. Với bố trí hệ tiện ích thông minh, khoa học từ khuôn viên đến tầng thượng, dự án có nhiều không gian cho phép con cái vui chơi an toàn, ba mẹ và ông bà cũng tìm thấy niềm vui như café cùng bạn bè hay luyện tập thể dục nhưng vẫn quan sát con nhỏ một cách dễ dàng, … Những sắp xếp nhỏ nhặt nhưng thể hiện được sự tinh tế của chủ đầu tư tâm huyết khi xây dựng nơi an cư dài lâu của hàng trăm cá nhân, hộ gia đình.

Anh Chánh (quận Gò Vấp) có trải nghiệm khác. Nếu đi vào bên trong căn hộ, có những khoảng không gian "bị phế" vì thừa thải nhưng rất khó để tận dụng vào việc gì, anh Chánh (quận Gò Vấp) chia sẻ. Sau vài lần thay đổi căn hộ, anh Chánh nhận định, "những căn hộ có thiết kế vuông vức thôi là chưa đủ, mà còn cần xem xét đến cách bố trí không gian bên trong căn hộ đủ thông minh chưa". Với nhu cầu ở gồm hai vợ chồng và 2 con nhỏ, anh chọn những căn hộ 02-03 phòng ngủ.

Những căn hộ vuông vức, bố trí không gian căn hộ theo chiều ngang vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa tận dụng tối đa từng m2 diện tích. Hình sơ đồ căn hộ 2 phòng ngủ của dự án Căn hộ săn mây A&T Sky Garden.

Căn hộ thiết kế theo chiều ngang đảm bảo 100% phòng khách, phòng ngủ, logia giặt phơi có ánh sáng tự nhiên và gắn kết với thiên nhiên bên ngoài giúp không khí trong nhà luôn trong lành, thông thoáng. Ảnh chụp căn hộ mẫu 2 phòng ngủ dự án A&T Sky Garden do chủ đầu tư cung cấp.

Anh đặc biệt yêu thích những căn hộ bố trí theo chiều ngang, thường sẽ luôn có phòng khách, các phòng ngủ, logia giặt phơi luôn đón được ánh sáng tự nhiên và điều hòa và đối lưu không khí trong nhà mỗi ngày. Điều này rất quan trọng để có một không gian sống trong lành, mang lại sức khỏe cho cư dân.

Bên cạnh đó, nếu căn hộ vừa vuông vức, vừa bố trí được theo chiều ngang mang lại hiệu quả tối đa gồm: Dễ dàng phối và thiết kế nội thất căn hộ, không có không gian thừa và thông thoáng, đón nắng gió tự nhiên. Tuy nhiên, để tìm kiếm những căn hộ vừa có cả hai yếu tố trên thường không dễ có hoặc nếu có cũng số lượng ít trong mỗi dự án.

Để chọn một nơi an cư lâu dài thì những bất tiện lặp đi lặp lại tần suất lớn hằng ngày phải được khắc phục triệt để. Hy vọng nhưng người thật việc thật như trên có thể giúp những ai sắp chọn mua một căn hộ cho mình có thể có thêm góc nhìn và những lưu ý khá thực tế, để chọn được nơi an cư lý tưởng.

